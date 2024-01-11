Агент Ильзата Ахметова Гегечкори: «Краснодар» не сдержал своих обещаний

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Стоит также отметить, что игровое время Ахметова в «Краснодаре» было довольно ограничено. Гегечкори уверен, что его клиент сможет проявить себя в «Зените» под руководством Сергея Семака. Даже если он не будет твёрдым игроком стартового состава, он сможет стать крайне необходимым игроком ротации для чемпиона России последних пяти сезонов, который летом лишился нескольких сильных футболистов. Специалисты считают, что Ахметов по своим игровым качествам ни в чём не уступает Далеру Кузяеву, который сейчас успешно выступает во французском «Гавре».
Читайте также:
Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»
Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой
Шамиль Газизов заявил о переговорах с «Зенитом» по Москвичеву