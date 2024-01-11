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Агент Ильзата Ахметова Гегечкори: «Краснодар» не сдержал своих обещаний

11 января 2024, 11:39
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

По словам Ираклия Гегечкори, представляющего интересы Ильзата Ахметова, который в зимнее трансферное окно стал игроком питерского «Зенита», он прекрасно относится к «Краснодару». Однако некоторые ранее достигнутые договорённости клуб не выполнил.

Комментируя переход своего подопечного, который наделал немало шума в российской футбольной среде, агент игрока, в частности, рассказал, что в «Краснодаре» обещали Ахметову, что он будет выходить на поле на позицию «девятки» или «восьмёрки» (вторым нападающим или оттянутым форвардом - прим. ред.). Однако на этих позициях футболист не провёл ни одной игры, передаёт «Чемпионат.ком».

Стоит также отметить, что игровое время Ахметова в «Краснодаре» было довольно ограничено. Гегечкори уверен, что его клиент сможет проявить себя в «Зените» под руководством Сергея Семака. Даже если он не будет твёрдым игроком стартового состава, он сможет стать крайне необходимым игроком ротации для чемпиона России последних пяти сезонов, который летом лишился нескольких сильных футболистов. Специалисты считают, что Ахметов по своим игровым качествам ни в чём не уступает Далеру Кузяеву, который сейчас успешно выступает во французском «Гавре».

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В Санкт-Петербурге погиб 16-летний хоккеист
Под окнами многоэтажного дома в Санкт-Петербурге нашли тело 16-летнего хоккеиста
10 января 2024, 23:39

Фото: istockphoto / z1b

Тренер хоккейного клуба «Динамо-Форвард» в Санкт-Петербурге Сергей Ильющенко сообщил о трагической гибели 16-летнего игрока команды, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось в СМИ, что тело молодого хоккеиста было обнаружено прохожими под окнами жилого дома. Погибший юноша принимал участие в первенстве Санкт-Петербурга среди игроков, родившихся в 2007 году.

«Мы не в курсе причин его смерти. Я беседовал с его матерью, но у нас нет подробностей», — поделился Ильющенко.
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Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон призвал спортсменов довериться Путину
10 января 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Американский актёр Кевин Джонсон призвал российский спортсменов довериться президенту Владимиру Путину в вопросе отстранения от международных соревнований. Об этом Джонсон заявил в интервью для Sport24.
По словам боксёра, он негативно относится к ситуации сложившейся в мировом спорте. Он убеждён, что всё это связано исключительно в политике. Джонсон также заявил, что для решения таких вопросов нам и нужен президент.

«Он знает, как позаботиться об этом вопросе, как вернуть все на круги своя. В конце концов мы выйдем из этой ситуации победителями. Нам нужно довериться нашему президенту, он сделает свою работу. И мы будем снова в игре», — прокомментировал ситуацию спортсмен.

Напомним, 44-летний Джонсон подал документы на получение российским документов в сентябре 2023 года, а уже 9 января 2024 официально стал гражданином РФ.

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#бокс
#владимир путин
#спорт
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«Декада спорта и здоровья» привлекла более 100 тыс жителей Московской области
10 января 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковья в новогодние праздники в рамках «Декады спорта и здоровья» состоялось более 400 физкультурно-спортивных мероприятий. В них приняли участие свыше 100 тыс человек. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минспорта.

«В этом году планировалось провести свыше 500 физкультурных и спортивных мероприятий, но часть была перенесены из-за сильных морозов. Тем не менее совместно с администрациями городских округов удалось организовать более 400 мероприятий, которые посетили свыше 100 тыс человек», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

«Декада спорта и здоровья» по традиции началась с предновогодней Манжосовской лыжной гонки, которая состоялась в 54-й раз. На лыжне в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове собрались более 1,5 тыс участников.

Ещё один традиционный лыжный забег – «На спорте после оливье» – прошёл в городском округе Ступино. Около 200 участников нарядились в оригинальные новогодние костюмы.

В городском округе Чехов участники восьми военно-патриотических клубов из Москвы, Зеленограда, Тульской области, а также подмосковные команды из Чехова, Серпухова, Химок и Одинцова состязались в военно-спортивной игре-квесте «Рождественский десант». Также в Чехове прошёл рождественский турнир по волейболу среди детских команд.

Более 150 человек боролись за награды Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «На призы Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» в Коломне.

Люберцы приняли масштабный праздничный турнир «Рождественский спидвей». Необычный вид мотогонок по льду привлёк большое количество зрителей городского округа.

Всероссийская «Декада спорта и здоровья» проходила с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го во всех муниципалитетах области.

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В Домодедове перед открытием тестируют ледовую арену и футбольный манеж

Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире

В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»
#дмитрий абарёнов
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#новый год
#праздники
#московская область
#подмосковье
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В Домодедове перед открытием тестируют ледовую арену и футбольный манеж
10 января 2024, 17:40

Фото и видео: Наталия Надточая

Ледовая арена и футбольный манеж в Домодедове готовы к открытию. Около 1,4 тыс жителей в новогодние праздники протестировать лёд.
«В ближайшие дни я получу документы на новое здание ледовой арены. Сразу после этого на лёд выйдут хоккеисты, фигуристы и те, кто только хочет научиться стоять на коньках. Откроется запись в секции. Можно будет записывать детей на хоккей, фигурное катание и футбол», – сказал директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин.
Сразу после массового катания или тренировки на лёд выходит специальная заливочная машина. За полчаса она выравнивает и заливает лёд нужной плотности.

В ближайшее время в тестовом режиме начнёт работать и футбольный манеж. Строительно-монтажные работы в нём завешены, но рабочие с объекта пока не ушли.
«Мы придирчиво относимся к качеству возводимого объекта. Делаем замечания строителям, всё досконально проверяем. Смотрим, постелено ли поле в соответствии со всеми требованиями, решаем, куда поставить мебель. Параллельно идёт набор тренеров», – отметил Редькин.
Предполагается, что в конце января оба новых спортобъекта начнут полноценную работу.

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Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире

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Подмосковная теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
#спорт
#домодедово
#ледовая арена
#футбол
#стадион
#подмосковье
#московская область
#тренер
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Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире
10 января 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Во Дворце спорта «Юбилейный» в Кашире прошёл открытый турнир по настольному теннису. На соревнованиях выступили 32 человека, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире участвовали представители Каширы и ближайших городов Подмосковья – таких как Ступино, Зарайск, Серебряные Пруды и Озёра. Главный судья принял решение играть в подгруппах, а затем – два финала. В первый финал выходили игроки, занявшие в подгруппах первое и второе места. Занявшие третье и четвёртое места боролись во втором финале», – говорится в сообщении.
В результате упорной борьбы в первом финале призовые места заняли спортсмены из Озёр, Каширы и Ступина, во втором – из Серебряных Прудов, Каширы и Ожерелья.

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Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»

Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой

В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»
#спорт
#кашира
#турнир
#теннис
#московская область
#подмосковье
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Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»
10 января 2024, 15:55

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что у «Краснодара» фактически нет преимущества перед «Зенитом».
«Фактически у «Краснодара» нет преимущества над «Зенитом», тем более, догоняющим всегда проще. По интриге текущей чемпионат, наверное, самый интересный за последние несколько лет. Вряд ли чемпион определится за несколько туров до конца», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого сообщалось, что в РПЛ после 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, на втором месте следует «Зенит».

Ранее Леонид Туфрин, возглавлявший в 90-х годах «Зенит» в качестве президента клуба, допускал, что сейчас команда может набирать такое большое количество бразильцев для того, чтобы в последствии их с выгодой продать.

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#спорт
#чемпионат
#рпл
#футбол
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Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой
10 января 2024, 15:43

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Леонид Туфрин, возглавлявший в 90-х годах «Зенит» в качестве президента клуба, допустил, что сейчас команда может набирать такое большое количество бразильцев для того, чтобы в последствии их с выгодой продать.
При этом, он отметил, что такие шаги предпринимаются и для усиления состава и конкуренции.

«И всё-таки, я думаю, в какой-то надежде на международные встречи. Я не говорю про Еврокубки. И не исключаю, что он берёт молодых бразильцев для того, чтобы позже их с выгодой продать. «Зенит» — марка, клуб знают в Европе, если из него кто-то будет уходить, клуб сможет на этом заработать. К этому нормально надо относиться, это бизнес», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.

Ранее бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.

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#бизнес
#президент
#клуб
#футболист
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В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»
10 января 2024, 13:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Легенды хоккея сыграют с командой жителей городского округа. Истра в первом матче 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матч между звёздами отечественного хоккея и любительскими подмосковными командами состоится 13 января на базе спорткомплекса «Гучково» в городе Дедовск.

«На лёд катка выйдут семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион Валерий Каменский, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, звезды Континентальной хоккейной лиги Алексей Терещенко и Дмитрий Калинин, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин, Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков, а также помощник главного тренера сборной дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ 2023 года, уроженец города Дедовск Роман Широков», — отметили в министерстве.

Кроме этого, перед началом игр ​для гостей будет проведет мастер-класс от от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова.

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Подмосковная теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
10 января 2024, 11:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Павлюченкова из Подмосковья вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде. В матче второго круга она обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову.
Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. В четвертьфинале россиянка сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Павлюченковой 32 года. Она занимает в мировом рейтинге 59-е место. На счету россиянки – 12 титулов WTA. В 2021 году в составе российской команды она выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Общий фонд турнира в Аделаиде – 922,5 тыс долларов. Российские спортсменки ни разу не выигрывали эти соревнования.

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#теннис
#турнир
#московская область
#подмосковье
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