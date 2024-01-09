Шамиль Газизов заявил о переговорах с «Зенитом» по Москвичеву

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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что переговоры о возможной аренде 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева уже идут с командой.
«Богдан нам очень нравится. Мы считаем его одним из самых перспективных молодых вратарей России. Хотелось бы, чтобы он к нам пришел. Пока мы находимся в стадии переговоров», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Газизов.
Он отметил, что надеется на успешный итог переговоров с менеджерами «Зенита».
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