Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой

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Леонид Туфрин, возглавлявший в 90-х годах «Зенит» в качестве президента клуба, допустил, что сейчас команда может набирать такое большое количество бразильцев для того, чтобы в последствии их с выгодой продать.
При этом, он отметил, что такие шаги предпринимаются и для усиления состава и конкуренции.
Ранее бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.
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«И всё-таки, я думаю, в какой-то надежде на международные встречи. Я не говорю про Еврокубки. И не исключаю, что он берёт молодых бразильцев для того, чтобы позже их с выгодой продать. «Зенит» — марка, клуб знают в Европе, если из него кто-то будет уходить, клуб сможет на этом заработать. К этому нормально надо относиться, это бизнес», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.
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Мелисса Тимофеева