Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»

Фото: istockphoto.com/matimix
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что у «Краснодара» фактически нет преимущества перед «Зенитом».
«Фактически у «Краснодара» нет преимущества над «Зенитом», тем более, догоняющим всегда проще. По интриге текущей чемпионат, наверное, самый интересный за последние несколько лет. Вряд ли чемпион определится за несколько туров до конца», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
До этого сообщалось, что в РПЛ после 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, на втором месте следует «Зенит».
Читайте также:
Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой
Футболист Канищев объяснил рост числа легионеров из Бразилии в «Зените»
Шамиль Газизов заявил о переговорах с «Зенитом» по Москвичеву
Мелисса Тимофеева