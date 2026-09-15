«Психологическая яма»: Футболист Березовский оценил шансы «Зенита» на чемпионство
Футболист Березовский: «Зенит» ещё поборется за победу, несмотря на пятое место
Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Локомотивом» (2:1) в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил шансы команды в борьбе за чемпионство.
В беседе с Metaratings.ru футболист заявил, что «Зенит» ещё проявит себя.
«Он будет бороться за победу в РПЛ. У всех бывают спады. Сейчас команда колеблется и находится в психологической яме. Но я не согласен с теми, кто говорит, что «Зенит» уже не тот. Это всё ещё один из лидеров РПЛ. В игре с «Локомотивом» команда одержала победу. Такой результат в игре принципиальных соперников даст команде эмоциональный заряд на несколько игр», — отметил Роман Анатольевич.После восьми туров в сезоне РПЛ «сине-бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице с 15 очками. 16 сентября команда на выезде сыграет с «Балтикой» в матче девятого тура РПЛ, который начнётся в 20:45 по московскому времени.