«Психологическая яма»: Футболист Березовский оценил шансы «Зенита» на чемпионство

15 сентября 2026, 18:10

Футболист Березовский: «Зенит» ещё поборется за победу, несмотря на пятое место

Фото: Istock/Rost-9D

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Локомотивом» (2:1) в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил шансы команды в борьбе за чемпионство.





В беседе с Metaratings.ru футболист заявил, что «Зенит» ещё проявит себя.

«Он будет бороться за победу в РПЛ. У всех бывают спады. Сейчас команда колеблется и находится в психологической яме. Но я не согласен с теми, кто говорит, что «Зенит» уже не тот. Это всё ещё один из лидеров РПЛ. В игре с «Локомотивом» команда одержала победу. Такой результат в игре принципиальных соперников даст команде эмоциональный заряд на несколько игр», — отметил Роман Анатольевич.