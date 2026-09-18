Итальянский футбольный агент Камоцци предрёк «Спартаку» чемпионство

18 сентября 2026, 16:08

Фото: iStock/Andreyuu

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци оценил работу «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ и оценил перспективы команды.





Напомним, что по результатам девяти туров в нынешнем сезоне РПЛ столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице с 19 баллами. 11 октября в 16:30 мск состоится матч десятого тура РПЛ, в ходе которого «Спартак» встретится с «Родиной».





«У «Спартака» достаточно сильный и качественный состав, чтобы остаться в чемпионской гонке. «Красно-белые» показали отличную игру, чтобы быть в числе лидеров. Но их окончательный успех в сезоне РПЛ будет зависеть от сохранения стабильности и от того, будут ли у игроков серьёзные травмы. Если «Спартак» будет играть, как сейчас, то станет чемпионом», — отметил агент в беседе с Metaratings.ru.