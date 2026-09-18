«Везде полезен»: Хоккеист Рыбин раскрыл, почему Никита Гусев ушёл из «Динамо»
Хоккеист Рыбин: Никита Гусев ушёл из «Динамо» не из-за финансов
Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин прокомментировал развитие карьеры Никиты Гусева.
В беседе с Metaratings.ru хоккеист дал оценку игре нападающего в прошлом сезоне FONBET Континентальной хоккейной лиги (FONBET КХЛ).
«Не думаю, что Гусев ушёл из «Динамо» из-за финансов. Для Никиты сейчас это не главная составляющая в его карьере. Он точно пригодится любому клубу КХЛ. Гусев может оказаться как в «Ак Барсе», так и в «Автомобилисте» с «Шанхаем». И он везде будет одинаково полезен. В крайнем случае всегда можно вернуться в свой предыдущий клуб», — сказал Рыбин.В прошлом сезоне спортсмен выступал за московское «Динамо», за которое провёл 70 матчей, отметившись 18 голами и 39 результативными передачами. Летом Гусев покинул стан «бело-голубых» и до сих пор не подписал контракт ни с одной из профессиональных команд.