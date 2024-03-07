Агент Краева: Контактов с российскими футбольными клубами нет

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Футбольный агент Джон Инглис, представляющий интересы болгарского полузащитника ФК «Левски» Андриана Краева, заявил, что у спортсмена нет контактов с российскими клубами.
Ранее СМИ сообщали, что игрок собирался перейти в «Ростов» прошедшей зимой. Однако тогда футболист так и не дождался формального предложения.
Напомним, в текущем сезоне 25-летний Краев сыграл за «Левски» 26 матчей. Он стал автором двух голов, а также отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина.
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«Сейчас контактов с российскими клубами нет. Мы также не планируем летний трансфер в Россию», — сказал агент в беседе с «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина.
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Элина Позднякова