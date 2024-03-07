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Агент Краева: Контактов с российскими футбольными клубами нет

07 марта 2024, 12:09
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Футбольный агент Джон Инглис, представляющий интересы болгарского полузащитника ФК «Левски» Андриана Краева, заявил, что у спортсмена нет контактов с российскими клубами.
Ранее СМИ сообщали, что игрок собирался перейти в «Ростов» прошедшей зимой. Однако тогда футболист так и не дождался формального предложения.

«Сейчас контактов с российскими клубами нет. Мы также не планируем летний трансфер в Россию», — сказал агент в беседе с «РБ Спорт».


Напомним, в текущем сезоне 25-летний Краев сыграл за «Левски» 26 матчей. Он стал автором двух голов, а также отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина.

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Подмосковные тхэквондисты завоевали награды международного турнира в Болгарии
07 марта 2024, 11:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на международных отборочных соревнованиях на чемпионат Европы по тхэквондо «Bulgaria open 2024», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото завоевал представитель Подмосковья Идар Багов, который соревновался в весовой категории до 58 кг. В борьбе за первое место он победил греческого борца Константиноса Димитрополоуса. Третье место поделили представитель Швеции Ёзеф Алами и серб Урос Беланович», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль выиграла Милана Бекулова. Подмосковная спортсменка выступала в категории до 46 кг. Золотой медалисткой в этой категории стала Зара Аброу, серебро завоевала София Грасия Маркина.

Соревнования проводились в городе София с 1 по 4 марта.

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Российский хоккеист Мироманов оставил клуб «Вегас» и перешёл в «Калгари»
07 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/artisteer

Хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина. Эту информацию сообщает пресс-центр команды.
Кроме того, «Вегас» передал «Калгари» условные пики первого и третьего раундов предстоящего драфта. В этой сделке также приняла участие третья сторона - «Филадельфия Флайерз». Команда за выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года отдала «Вегасу» права на российского нападающего Михаила Воробьева (на данный момент выступает за петербургский СКА).

В предыдущем сезоне 26-летний Мироманов провёл всего 4 матча за «Вегас», но не смог отметиться результативными действиями. С другой стороны, Хэнифин провёл 61 игру за «Калгари» и набрал 35 баллов (11 24). Этот обмен может оказаться важным шагом для обеих команд, поскольку каждый из игроков принесёт свои навыки и опыт в новую среду.

Обмены в хоккейных клубах - это обычная практика, которая позволяет командам укрепить свои составы и достичь лучших результатов. «Вегас» и «Калгари» надеются, что новые приобретения помогут им улучшить свою игру и достичь поставленных целей. Остается только ждать, как эти изменения повлияют на результаты команд в следующем сезоне. Стоить отметить, что обмен игроками между игровыми клубами не всегда для владельцев команд оборачивается успехом.

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В Мытищах состоялось открытие ФОКа с бассейнами
07 марта 2024, 09:42

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Мытищах открылся новый ФОК с бассейнами. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В торжественной обстановке физкультурно-оздоровительный комплекса с бассейнами прошло в городском округе Мытищи, который строился с 2018 года.

«ФОК представляет собой четырехэтажный комплекс .Проектом предусмотрены два плавательных бассейна взрослый и детский, спа-зона с сауной, джакузи и хаммамом, тренажерный зал с зоной для единоборств, залы групповых программ, в том числе студии пилатеса и сайклинга», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что на данный момент в регионе уже открыто и работает 13,6 тысяч спортивных сооружений.

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Вяльбе подвергла критике WADA
Глава ФЛГР Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб
07 марта 2024, 00:08

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высмеяла правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает РИА Новости.
Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб в течение десяти лет.

«Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно», – пошутила она.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что иностранцы завидуют российским соревнованиям.

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Подмосковная команда примет участие в борьбе за Кубок России по интерактивному баскетболу
06 марта 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минспорта мО

Участницей регулярного этапа четвёртого Кубка России по интерактивному баскетболу станет команда из Подольска TheSopranos, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Всего в играх турнира будут участвовать 12 команд из девяти регионов России. Соревнование будет проводиться в два этапа: регулярный сезон, который состоится в период с 6 марта по 24 апреля, и «Финал четырёх», назначенный на 27 – 28 апреля. В финал попадут четыре лучшие команды по итогам регулярного сезона. Полуфинальные игры будут проводиться до двух побед, третье место разыграют до одной победы, финал — до трёх побед», — говорится в сообщении.
Соревнования будут проводиться в формате интерактивного баскетбола PRO-AM 5v5. Игровой средой станет симулятор баскетбола — игра NBA 2K24 (Next Gen). Команда-победитель получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей, второе место принесёт команде 60 тысяч рублей, третье — 40 тысяч.

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#подмосковье
#минспорта мо
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Владимир Пономарев: ЦСКА не обыграет «Крылья Советов»
06 марта 2024, 16:33

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что предстоящий матч москвичей против «Крыльев Советов» в рамках 20-го тура РПЛ завершится вничью.
«ЦСКА точно не выиграет, неуверенно команда смотрелась в игре с «Оренбургом». «Крылья Советов» будут заряжены на борьбу, ведь они уступили «Ростову» в прошлом туре, а игра с армейцами будет первым домашним поединком в этом году», - заявил Пономарев в интервью «РБ Спорт».

Он уверен, что на стадион придут много болельщиков, которые смогут мотивировать «Крылья Советов» на хорошую игру. Однако Пономарев также отметил, что не ожидает победы от самарцев и предсказывает ничью.

Сейчас ЦСКА набрал 29 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы также набрали 29 очков и занимают восьмую строчку. Матч 20-го тура чемпионата России между командами состоится на 8 марта. В 14.00.

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Россиян не допустят на церемонию открытия Летних Паралимпийских игр в Париже
06 марта 2024, 16:21

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

Российские и белорусские паралимпийцы не будут допущены до церемоний открытия и закрытия Паралимпиады в Париже в этом году. О таком решении сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).
Спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к военным организациям. Если проверка будет пройдена успешно, то участие станет возможным исключительно в нейтральном статусе. Также россиянам и белорусам будет запрещено выступать в форме, отображающей их государственную принадлежность.

Помимо этого, в Международном паралимпийском комитете подчеркнули, что до соревнований будут допущены лишь те российские паралимпийцы, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. Выступать на Играх можно только в качестве индивидуальных спортсменов, участие в командных дисциплинах не допускается.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.

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Подмосковная команда «Химик» вышла во второй раунд плей-офф Кубка Петрова
06 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда хоккейного клуба «Химик» из подмосковного Воскресенска победила «Буран» из Воронежа и вышла во второй раунд плей-офф Кубка Петрова, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Шестой матч первого раунда плей-офф Всероссийской хоккейной лиги проходил на стадионе «Юбилейный» в Воронеже. Хоккеисты «Химика» обыграли «Буран» со счётом 4:2 и обеспечили себе выход во второй раунд», — говорится в сообщении.
Во второй раунд плей-офф Кубка Петрова вышли также представители тульского клуба «АКМ», команда «Сокол» из Красноярска, «Нефтяник» из Альметьевска и «Рубин» из Тюмени».

Соперник воскресенского «Химика» в четвертьфинале будет определён по итогам решающих матчей в трёх парах плей-офф. Матчи второго раунда для подмосковной команды начнутся 11 и 12 марта.

В министерстве напомнили, что в настоящее время хоккейный клуб «Химик» является действующим обладателем Кубка Петрова.

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#спорт
#хоккей
#воскресенск
#минспорта мо
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Евгений Бушманов: «Спартак» может бороться за медали без Промеса
06 марта 2024, 14:33

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что красно-белые смогут бороться за медали в Российской Премьер-Лиге без Квинси Промеса.
Напомним, Промес пропустил матч 19-го тура с «Зенитом». Тогда игра завершилась вничью. Сейчас Квинси находится в Дубае в ожидании суда. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

«Думаю, в «Спартаке», кроме Промеса, достаточно игроков хорошего уровня. По подбору футболистов он способен бороться за медали», - заявил Бушманов в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, «Спартак» в матче с «Зенитом» сыграл организованно, компактно, активно прессинговал. По большому счету, он ни в чем не уступил «Зениту», считает Бушманов.

Он также выразил мнение, что будущее лавного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля зависит от того, какое место команда займет в РПЛ. Однако футболист подчеркнул, что помимо чемпионата еще есть Кубок. И если «Спартак» его выиграет, то будет четвертым при хорошей игре.

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