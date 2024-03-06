Владимир Пономарев: ЦСКА не обыграет «Крылья Советов»

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что предстоящий матч москвичей против «Крыльев Советов» в рамках 20-го тура РПЛ завершится вничью.
«ЦСКА точно не выиграет, неуверенно команда смотрелась в игре с «Оренбургом». «Крылья Советов» будут заряжены на борьбу, ведь они уступили «Ростову» в прошлом туре, а игра с армейцами будет первым домашним поединком в этом году», - заявил Пономарев в интервью «РБ Спорт».
Он уверен, что на стадион придут много болельщиков, которые смогут мотивировать «Крылья Советов» на хорошую игру. Однако Пономарев также отметил, что не ожидает победы от самарцев и предсказывает ничью.
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