Экс-полузащитник ФК «Зенит» Зырянов рассказал о нововведении в работе арбитров

Фото: iStock/MihailDechev
«Сейчас еще больше ушел человеческий фактор — офсайдные линии определяются автоматически. Есть и VAR. Все эти факторы друг друга компенсируют, и я думаю, что мы вообще сводим момент ошибки арбитра «на ноль», — сказал Зырянов в беседе с «РБ Спорт».
Читайте также:
Экс-футболист «Спартака» Гладилин прокомментировал возвращение Промеса в Россию
Судья завершил матч с «Валенсией» за несколько секунд до гола «Реала»
Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в клуб — теперь он будет селекционером