Евгений Бушманов: «Спартак» может бороться за медали без Промеса

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«Думаю, в «Спартаке», кроме Промеса, достаточно игроков хорошего уровня. По подбору футболистов он способен бороться за медали», - заявил Бушманов в беседе с «РБ Спорт».
Он также выразил мнение, что будущее лавного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля зависит от того, какое место команда займет в РПЛ. Однако футболист подчеркнул, что помимо чемпионата еще есть Кубок. И если «Спартак» его выиграет, то будет четвертым при хорошей игре.
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