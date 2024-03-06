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Евгений Бушманов: «Спартак» может бороться за медали без Промеса

06 марта 2024, 14:33
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что красно-белые смогут бороться за медали в Российской Премьер-Лиге без Квинси Промеса.
Напомним, Промес пропустил матч 19-го тура с «Зенитом». Тогда игра завершилась вничью. Сейчас Квинси находится в Дубае в ожидании суда. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

«Думаю, в «Спартаке», кроме Промеса, достаточно игроков хорошего уровня. По подбору футболистов он способен бороться за медали», - заявил Бушманов в беседе с «РБ Спорт».


По его словам, «Спартак» в матче с «Зенитом» сыграл организованно, компактно, активно прессинговал. По большому счету, он ни в чем не уступил «Зениту», считает Бушманов.

Он также выразил мнение, что будущее лавного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля зависит от того, какое место команда займет в РПЛ. Однако футболист подчеркнул, что помимо чемпионата еще есть Кубок. И если «Спартак» его выиграет, то будет четвертым при хорошей игре.

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Подмосковные волейболисты стали серебряными призерами первенства России
06 марта 2024, 13:54

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены заняли второе место на первенстве России по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования по пляжному волейболу среди юношей до 18 лет проходили с 29 февраля по 3 марта на базе спортивного центра «Волейград» в Анапе.

«В соревнованиях принимали участие 48 команд — 24 мужские и 24 женские из 20 регионов России. Первенство России стало первым в 2024 году крупным турниром по пляжному волейболу. Московскую область представляли спортсмены Павел Григорьев и Кирилл Хвостов. В финальном матче за первое место подмосковная команда уступила хозяевам турнира — дуэту из Анапы», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что спортсмены представляли на соревнованиях «Училище олимпийского резерва № 2» города Звенигород.

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Экс-полузащитник ФК «Зенит» Зырянов рассказал о нововведении в работе арбитров
06 марта 2024, 13:19

Фото: iStock/MihailDechev

Бывший полузащитник «Торпедо», «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал о работе судейского корпуса в первом после паузы туре в РПЛ и о нововведении для арбитров.
По его словам, необходимо дождаться следующего тура.

«Сейчас еще больше ушел человеческий фактор — офсайдные линии определяются автоматически. Есть и VAR. Все эти факторы друг друга компенсируют, и я думаю, что мы вообще сводим момент ошибки арбитра «на ноль», — сказал Зырянов в беседе с «РБ Спорт».

Он также рассказал о еще одном нововведении для арбитров. По его словам, теперь они будут в микрофон объявлять свои решения после просмотра VAR. Спортсмен предположил, что это может быть связано с тем, чтобы судьи работали внимательнее и без видеоассистентов, перестали ошибаться, чтобы потом не приходилось использовать VAR и не озвучивать своих решений.

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Подмосковные гандболисты «Чеховские медведи» вышли в «Финал четырех»
06 марта 2024, 11:22

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Чеховские медведи» вышли в «Финал четырех» SEHA – GAZPROM LEAGUE. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковный клуб, обыграв в двухматчевом противостоянии «Пермских медведей», вышел в финал.

«Второй матч четвертьфинала SEHA — Gazprom League прошел на домашней арене подмосковных гандболистов во дворце спорта «Олимпийский им. В. С. Максимова в Чехове. Как и в первой игре «медвежьего дерби», которая завершилась со счетом 29:36 в пользу спортсменов из Чехова, победу одержали «Чеховские медведи».Таким образом, подмосковные гандболисты стали участниками «Финала четырех», — поделились в министерстве.

Кроме этого, лучшими игроками подмосковной команды стали Александр Котов и Артем Грушко.

Стоит отметить, что «Финал четырех» состоится с 31 мая по 2 июня в городе Брест Республики Беларусь.

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В Подмосковье прошел Всероссийский турнир по сумо памяти Героя СССР Петра Романова
05 марта 2024, 16:48

Фото: Ирина Матвеева

В Серебряных Прудах прошел Всероссийский турнир по сумо памяти Героя Советского Союза Петра Романова. Об этом сообщил корреспондент.
В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из Краснодарского края, республики Крым, Удмуртской республики, Смоленской и Московской областей.

«Мы рады приветствовать на серебрянопрудской земле гостей-спортсменов из таких разных регионов нашей страны, и нам очень приятно, что география с каждым разом расширяется, и мы можем таким образом рассказать о подвигах наших земляков еёе большему количеству людей. На территории нашего края во все времена было много героев, которыми надо гордиться. В этом году впервые на этот турнир приехали спортсмены из Крыма», — поделился глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

​Стоит отметить, что на соревнованиях присутствовал президент Федерации сумо Московский области Владимир Горбачев.

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Егорьевские футболисты стали победителями Мемориала Бориса Левина-Когана
05 марта 2024, 15:36

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Футболисты команды «Мастер-Сатурн» стали победителями Мемориала Бориса Левина-Когана. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
XVI международном юношеском турнире памяти заслуженного тренера РСФСР Б. Я. Левина-Когана проходил в Санкт-Петербурга.

«В турнире принимали участие футболисты 2010 года рождения. В финальном матче воспитанники Спортивного училища № 5 из Егорьевска, сразились с хозяевами соревнований из СШОР «Зенит». На протяжении всей игры команды перехватывали инициативу, однако к финальному свистку егорьевцы подошли с весомым преимуществом. Итоговый счет встречи 3:1 в пользу команды «Мастер-Сатурн», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что лучшими играми в команде Московской области стали Максим Семёнов, Данил Белов, Егор Кукушкин, Алексей Дудин и Дмитрий Комаристый.

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В Красногорске провели мастер-класс по спортивным дисциплинам на льду
05 марта 2024, 15:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

«Сила России»: в Красногорске состоялся мастер-класс по спортивным дисциплинам на льду. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
Мастер-класс проводился в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».

«Всероссийский марафон инициирован партией «Единая Россия», его проводят сторонники партии. Так, в рамках проекта на стадионе «Зоркий» состоялся мастер-класс по хоккею и фигурному катанию», — поделились пресс-службе городского округа.

Стоит отметить, что принять участие в проекте может любой желающий. Кроме этого, марафон продлится до 17 марта 2024 года. Подробности акции можно найти на официальном сайте зимнего марафона «Сила России».

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Экс-футболист «Спартака» Гладилин прокомментировал возвращение Промеса в Россию
Гладилин: возвращение Промеса в РФ хорошо для него, но не для «Спартака»
04 марта 2024, 19:01

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал «РБ Спорт», как относится к возвращению Квинси Промеса в Россию.
Напомним, что Промеса задержали в ОАЭ при прохождении паспортного контроля в аэропорту. В связи с этим он не смог вернуться в Росси вместе со всей командой. Причиной для задержания стало ДТП, которое устроил футболист. Но усугубило ситуацию то, что он скрылся с места аварии.

Отмечается, что Промесу удалось избежать серьёзного наказания. За содеянное он выплатит штраф и 5 марта прилетит в Москву.

Гладилин подчеркнул, что возвращение футболиста хорошо для него самого, но вот хороша ли это новость для «Спартака» – уже другой вопрос.

Собеседник «РБ Спорт» напомнил, что в отношении Промеса было возбуждено дело о наркотиках. Если он просто давал деньги своим родственникам, а они занимались сбытом наркотиков, то претензий к Промесу быть не может. Но если дело обстоит иначе, «Спартаку» нужно думать, что делать с игроком после всех этих инцидентов.

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#спорт
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Подмосковные конькобежцы завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях
04 марта 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей завоевали конькобежцы из Московской области на четвёртом этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую и серебряную награды завоевали в забеге на 500 метров в рамках Кубка России представительницы Подмосковья Дарья Качанова и Ирина Кузнецова. В забеге на 1000 метров золото и серебро подмосковной команде принесли Дарья Качанова и Елена Еранина. Они же завоевали серебро и бронзу в забеге на 1500 метров. Кроме того, на счету Дарьи Качановой золото в женском масс-старте», — говорится в сообщении.
Представительницы Московской области также взяли золото и серебро в командном спринте.

Мужчины в командной гонке принесли Подмосковью бронзовую награду. Медали того же достоинства завоевал представитель Московской области Даниил Чмутов в масс-старте, Артём Весёлкин в юниорском забеге на 500 метров и Виктория Морозова в юниорском масс-старте на десять кругов.

Соревнования проводились с 27 февраля по 1 марта в Кирове, в них принимали участие 150 спортсменов из 26 регионов России.

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#московская область
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Подмосковные велогонщицы завоевали золото на международных и всероссийских соревнованиях
04 марта 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали представительницы Московской области Александра Ушакова и Александра Белова на международных и всероссийских соревнованиях по велокроссу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

«Александра Ушакова взяла золотую медаль на соревновании среди женщин. А Александра Белова стала лучшей в заезде среди девушек 13-14 лет», — отмечается в сообщении.

Соревнования по велокроссу проводились с 1 по 3 марта в посёлке Псебай Краснодарского края. Заезды проводились в нескольких возрастных группах: среди девушек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет и женщин.

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