Полузащитник Харлачев назвал провалом для «Динамо» не попадание в топ-5 РПЛ

20 января 2026, 10:39

Фото: iStock/Pixfly

Бывший полузащитник московского «Динамо» Евгений Харлачёв прокомментировал изменения в тренерском штабе команды и оценил её перспективы в текущем сезоне РПЛ.





В декабре 2025 года главным тренером «бело-голубых» до конца сезона-2025/26 был назначен Ролан Гусев. В январе его штаб пополнили экс-игроки сборной России Роман Шаронов и Юрий Жирков.

По словам Харлачёва, итоговую оценку работе тренерского штаба даст результат.





«Если штаб Гусева покажет результат, все будут ему рукоплескать. Перед сезоном команде выдали много авансов, но пока она их не оправдывает. Место вне топ-5 РПЛ станет провалом для “Динамо”. Все ждали борьбы за медали и первое место, но сейчас до этого далеко», — сказал Харлачёв Metaratings.ru.



«Мои знакомые болельщики “Динамо” негодуют. Не думаю, что весной команда будет играть хуже, чем осенью — хуже быть уже не может».