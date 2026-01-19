В Таджикистане допустили товарищеский матч со сборной России в 2026 году

19 января 2026, 20:40

Фото: iStock/bildobjektiv

В пресс-службе сборной Таджикистана не исключили возможность товарищеского матча с Россией в 2026 году. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Там отметили, что в марте у сборной Таджикистана пройдет заключительный матч в отборочном турнире Кубка Азии-2027 против Филиппин. На другие даты ФИФА до конца года у национальной команды пока нет запланированных игр, и она будет искать спарринг-партнеров.

«Чисто теоретически матч с Россией в 2026 году вполне возможен, если федерации будут заинтересованы», – сказал собеседник издания.