Агент Мартинса не исключил уход игрока из «Спартака» зимой

19 января 2026, 16:06

Фото: iStock/matimix

Агент полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса Александр Боннефон прокомментировал будущее игрока в клубе. По его словам, люксембургский футболист чувствует себя комфортно в стане «красно-белых», однако вариант с уходом в зимнее трансферное окно полностью не исключён.





Кристофер Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года, когда перешёл из швейцарского «Янг Бойз». За это время 28-летний полузащитник провёл 128 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 17 результативных передач. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 5 миллионов евро.





«Кристофер счастлив в “Спартаке”, ему нравится в команде и в Москве. Но футбол — это такая сфера, где нельзя загадывать наперёд. Никогда нельзя говорить “никогда”», — заявил Боннефон в беседе с Metaratings.ru.