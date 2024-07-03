Агент Машаду заявил о желании Фернандеса остаться в «Зените»

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Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сообщил о том, что спортсмен хочет остаться в команде.
Он добавил, что желание футболиста состоит и в том, чтобы помогать своей команде одерживать новые победы.
Ранее стало известно о том, что «Спартак» продолжает претендовать на трансфер 25-летнего вингера сборной Турции Керема Актюркоглу. Так, клуб ведёт переговоры по этому поводу с «Галатасараем». При этом говорить о завершающих этапах такой сделки пока рано, поскольку предстоит решить ряд важных нюансов обеим сторонам. Отмечалось, что сам спортсмен не против переезда в Россию.
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«Марио Фернандес хочет продолжить выступать за «Зенит» и помочь команде завоевывать трофеи», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Машаду.
Ранее стало известно о том, что «Спартак» продолжает претендовать на трансфер 25-летнего вингера сборной Турции Керема Актюркоглу. Так, клуб ведёт переговоры по этому поводу с «Галатасараем». При этом говорить о завершающих этапах такой сделки пока рано, поскольку предстоит решить ряд важных нюансов обеим сторонам. Отмечалось, что сам спортсмен не против переезда в Россию.
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