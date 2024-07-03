«Спартак» продолжает переговоры по поводу Актюркоглу

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
«Спартак» продолжает претендовать на трансфер 25-летнего вингера сборной Турции Керема Актюркоглу.
Как пишет Metaratings.ru, клуб ведёт переговоры по этому поводу с «Галатасараем». При этом говорить о завершающих этапах такой сделки пока рано, поскольку предстоит решить ряд важных нюансов обеим сторонам. Отмечается, что сам спортсмен не против переезда в Россию.
Также напомним, футболист Керем Актюркоглу выступает за «Галатасарай» ещё с 2020 года.
Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша признавался, что ставит своими целями победы в РПЛ и Кубке России в составе своей команды. Отмечается, что сам бразильский футболист играет за ЦСКА с 2022 года.
Читайте также:
Виллиан Роша раскрыл свои основные цели
Кирьяков раскрыл, что мешает сборной Португалии
«Моя семья на всю жизнь»: Квинси Промес покидает «Спартак»
Также напомним, футболист Керем Актюркоглу выступает за «Галатасарай» ещё с 2020 года.
Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша признавался, что ставит своими целями победы в РПЛ и Кубке России в составе своей команды. Отмечается, что сам бразильский футболист играет за ЦСКА с 2022 года.
Читайте также:
Виллиан Роша раскрыл свои основные цели
Кирьяков раскрыл, что мешает сборной Португалии
«Моя семья на всю жизнь»: Квинси Промес покидает «Спартак»
Мелисса Тимофеева