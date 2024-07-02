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Кирьяков раскрыл, что мешает сборной Португалии

Кирьяков: Сборной Португалии мешает желание выделиться Роналду
02 июля 2024, 18:20
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение о том, что сборной Португалии на пути к победам мешает желание выделиться Криштиану Роналду.
«Все ждали от Португалии более убедительной игры, но соперники непростые. Роналду можно понять. Это звезда, футболист высокого уровня. Выступая на крупных турнирах, он хочет быть в центре внимания. В силу возраста это не тот Криштиану, которого мы привыкли видеть. Сборной Португалии мешает то, что Роналду хочет выделиться», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Кирьяков.

До этого игра сборной Португалии в матче чемпионата Европы против Словении завершилась ничьёй.



Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что ставит своими целями победы в РПЛ и Кубке России в составе своей команды.

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#футболист
Виллиан Роша раскрыл свои основные цели
02 июля 2024, 18:11

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что ставит своими целями победы в РПЛ и Кубке России в составе своей команды.
«Когда я только сюда приехал, сказал, что моя глобальная цель — стать чемпионом в составе ЦСКА. Мы завоевали Кубок. Теперь хочу выиграть и то, и другое. Это моя цель», — рассказал в беседе с «РБ Спорт» Роша.

Бразильский футболист играет за ЦСКА с 2022 года.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Франко Камоцци высказал мнение о том, что вероятность воссоединения братьев Миранчуков в «Аталанте» и перехода Антона в клуб крайне мала. При этом он отметил, что последний сможет найти себе клуб в менее престижных европейских лигах.

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#спорт
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#мнение
#футболист
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Ковачевич выразил уверенность в результативности Николича в ЦСКА
02 июля 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа

Бывший защитник «Войводины» Владимир Ковачевич охарактеризовал тренера Марко Николича как сильного профессионала.
Поэтому, считает спортсмен, у Николича есть все шансы показать результат в ЦСКА.

«Могу сказать, что он один из сильнейших специалистов, с которыми я работал. Это было давно, но уже тогда было видно, что Марко – очень сильный тренер. Если ЦСКА ему даст время, то он сто процентов покажет результат», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Ковачевич.

Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщила пресс-служба сборной, опубликовав видео с 55-летним тренером.

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#тренер
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#футбол
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Драчёв заявил о нецелесообразности поездки спортсменов РФ на Олимпийские игры
02 июля 2024, 17:45

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Обладатель Кубка мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что российским спортсменам в сложившихся обстоятельствах нецелесообразно ехать на Олимпийские игры.
«К Олимпийским играм я отношусь прекрасно, но в нынешней ситуации ехать на такие Игры нецелесообразно. Нас там никто не ждёт, полностью дискредитировали, а отношение к российским спортсменам будет крайне негативным. Они сделали всё, чтобы наши спортсмены сами отказались от этих Игр. Взрослые спортсмены, прошедшие многое, видят это именно так», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Драчёв.

При этом, он отметил, что осуждать и называть предателями страны тех спортсменов, которые всё же согласились поехать в Париж, также нельзя.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская, получившая разрешение на участие со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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#олимпиада
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Сборная Подмосковья завоевала 13 медалей первенства России по лёгкой атлетике
02 июля 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали завоевала сборная команда Московской области на первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль Подмосковью принесла эстафета 4 по 400 среди юношей, дистанцию проходили Павел Вихор, Алексей Кравчук, Егор Гейдеров и Артём Курманов. Золото завоевали также Елена Акимова в беге на 800 метров, Татьяна Юсова в прыжках в длину, Анастасия Пшеничная в барьерном беге на 100 метров, Алёна Бутенко в метании молота и Алиса Махмутова в метании диска», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялись Анастасия Шкурина по итогам забега на 1500 метров, Никита Шишимров на той же дистанции среди юношей и Павел Вихор по итогам забега на 400 метров.

Бронзовые награды первенства завоевали Денис Пискарев за метание копья, Илья Дуров за бег с барьерами на 110 метров, Алексей Кравчук по итогам забега на 200 метров, а также участницы эстафетного забега 4 по 400 метров Александра Морозова, Марина Тихонова, Влада Саула и Виктория Коренкова.

В общекомандном зачёте сборная Московской области заняла второе место, уступив столичной команде. Третье место досталось представителям Санкт-Петербурга.

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#медали
#первенство
#спорт
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Подмосковная велосипедистка завоевала медаль чемпионата России по BMX-фристайлу
02 июля 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Елена Малышева заняла второе место на чемпионате России по велосипедному спорту ВМХ-фристайл-парк, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В борьбе за золотую медаль подмосковная велосипедистка уступила представительнице Самарской области, пятикратной чемпионке России Екатерине Кругловой. А бронзовую медаль чемпионата завоевала спортсменка из Санкт-Петербурга Анастасия Теребова», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Елена Малышева является воспитанницей Училища олимпийского резерва Московской области №1.

Соревнования проводились 30 июня в Казани на территории экстремального парка «Урам».

Ранее сообщалось, что спортсменки из Московской области завоевали две золотые и две серебряные медали на XII летней Спартакиады учащихся России.

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#спорт
#медаль
#чемпионат россии
#казань
#минспорта мо
#московская область
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Подмосковные синхронистки завоевали четыре медали Спартакиады учащихся
02 июля 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области на XII летней Спартакиады учащихся России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль в копилку подмосковной сборной принесла Виктория Плеханова в дисциплине «соло». Второе золото она выиграла в парке с Анастасией Никитенко в дисциплине «дуэт», — говорится в сообщении.
Две серебряные медали подмосковная команда завоевала в дисциплинах «группа» и «комби». В состав команды вошли представительницы училища олимпийского резерва Московской области №4, электростальской спортшколы по водным видам спорта и спортшколы по водным видам спорта города Чехов.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте сборная Московской области заняла первое место. На второе место вышла сборная Москвы, а третье место заняла команда из Санкт-Петербурга.

Турнир проводился в Пензе с 26 июня по 1 июля.

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#московская область
#подмосковье
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Сборная Португалии победила 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы
02 июля 2024, 01:21

Фото: istockphoto/Rost-9D

Сборная Португалии победила со счетом 3:0 команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в это время в Германии. Основное время матча во Франкфурте закончилось с нулевыми показателями, однако в серии пенальти португальцы забили три гола.
Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта стал первым вратарем в истории Евро, который не пропустил ни одного мяча в послематчевой серии пенальти, сообщает РБК. Также он стал первым, кто взял три удара в послематчевой серии на Евро.

Вместе с тем во время матча расплакался Криштиану Роналду. Форвард не смог забить пенальти, его отразил Ян Облак.

Теперь Португалию в пятницу, 5 июля, ждет встреча с Францией в рамках четвертьфинала. Французы до этого победили Бельгию после автогола Яна Вертонгена.

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#чемпионат европы
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«Моя семья на всю жизнь»: Квинси Промес покидает «Спартак»
ФК «Спартак» объявил об уходе голландского футболиста Квинси Промеса
01 июля 2024, 20:46

Фото: iStock/master1305

ФК «Спартак» сегодня, 1 июля, объявил об уходе Квинси Промеса. Согласно заявлению футбольного клуба, срок действия договора с голландцем истек 30 июня 2024 года. Обстоятельства, которые не позволили игроку вернуться в Россию, все еще в силе, потому о возобновлении сотрудничества речи пока не идет, говорится в сообщении.
«Моя семья на всю жизнь», – прокомментировал Промес уход из «Спартака» в своих соцсетях.
Как сообщала ранее De Telegraaf, Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу голландской прокуратуры. По последним данным, футболист ожидает решения суда об экстрадиции.

За ФК «Спартак» голландец отыграл 235 матчей, в которых забил 114 мячей. По данным клуба, это 6-й результат за всю историю команды.

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Подмосковные регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата России
#спартак
#уход
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Подмосковные регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата России
01 июля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда женского клуба «ВВА-Подмосковье» заняла второе место на чемпионате России по регби-15, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Регбистки «ВВА-Подмосковье» одержали победу над командами из Красноярского края и Татарстана, а в финале встретились со сборной Москвы. Итоговый счёт финальной встречи составил 11:6 в пользу столичных спортсменок», — говорится в сообщении.
В областном министерстве отметили, что этот чемпионат России по регби-15 стал дебютным для команды «ВВА-Подмосковье».

Турнир проводился на столичном стадионе «Слава» с 25 по 29 июня.

Ранее сообщалось, что сборная прославленных футболистов России встретится 6 июля с любительской командой Наро-Фоминского городского округа. Игра станет пятой в текущем летнем сезоне проекта «Выходи во двор».

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