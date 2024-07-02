Кирьяков раскрыл, что мешает сборной Португалии

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Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение о том, что сборной Португалии на пути к победам мешает желание выделиться Криштиану Роналду.
«Все ждали от Португалии более убедительной игры, но соперники непростые. Роналду можно понять. Это звезда, футболист высокого уровня. Выступая на крупных турнирах, он хочет быть в центре внимания. В силу возраста это не тот Криштиану, которого мы привыкли видеть. Сборной Португалии мешает то, что Роналду хочет выделиться», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Кирьяков.
До этого игра сборной Португалии в матче чемпионата Европы против Словении завершилась ничьёй.
Ранее защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что ставит своими целями победы в РПЛ и Кубке России в составе своей команды.
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