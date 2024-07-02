Виллиан Роша раскрыл свои основные цели

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что ставит своими целями победы в РПЛ и Кубке России в составе своей команды.
«Когда я только сюда приехал, сказал, что моя глобальная цель — стать чемпионом в составе ЦСКА. Мы завоевали Кубок. Теперь хочу выиграть и то, и другое. Это моя цель», — рассказал в беседе с «РБ Спорт» Роша.
Бразильский футболист играет за ЦСКА с 2022 года.
Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Франко Камоцци высказал мнение о том, что вероятность воссоединения братьев Миранчуков в «Аталанте» и перехода Антона в клуб крайне мала. При этом он отметил, что последний сможет найти себе клуб в менее престижных европейских лигах.
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