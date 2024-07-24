Агент Машаду заявил о желании Фернандеса работать в России

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду заявил о том, что спортсмен хочет продолжить работу в России.
«Марио благодарен «Зениту» за то время, которое он провел в клубе. Теперь будем смотреть варианты, но Фернандес хочет продолжить играть в России», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Машаду.
Напомним, до этого стало известно о том, что защитник Марио Фернандес покинул «Зенит», в составе которого провёл 18 матчей. Подписал контракт петербургским клубом футболист в 2023 году.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов комментировал сообщение о том, что бразильский защитник Марио Фернандес покинет «Зенит». Специалист также отмечал, что такой исход для футболиста был ожидаемым.
Читайте также:
Семшов назвал уход Фернандеса из «Зенита» ожидаемым
Мостовой усомнился в возвращении Жиго в РФ
Баранник: Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт»
Мелисса Тимофеева