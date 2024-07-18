Мостовой усомнился в возвращении Жиго в РФ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник «Марселя» Самюэль Жиго вряд ли вернётся в Россию.
«Жиго – защитник хорошего уровня для нашего чемпионата. Если он вернётся, это будет хороший переход и хорошая новость. Он же был одним из лучших в «Спартаке». Не особо верю в возвращение Жиго, если он в полном порядке. Одно дело у нас играть, а другое – в «Марселе», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мостовой.
До этого агент футболиста заявлял о возможном возвращении Жиго в нашу страну.
Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выражал уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет.
Читайте также:
Защитник Аттьят-Алла из футбольного клуба «Сочи» перед матчем сбежал в Стамбул
Баранник: Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт»
Деменко высказал уверенность в том, что «Краснодар» будет искать игроков
Мелисса Тимофеева