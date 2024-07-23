Семшов назвал уход Фернандеса из «Зенита» ожидаемым

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал сообщение о том, что бразильский защитник Марио Фернандес покинет «Зенит».
Семшов отметил, что такой исход был ожидаемым.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник «Марселя» Самюэль Жиго вряд ли вернётся в Россию.
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«Можно сказать, что Марио принял неудачное решение вернуться в Россию. В «Зените» у него не получилось. Многие футболисты говорят, что уровень нашего чемпионата уже не тот, что был. Каждый игрок может преподнести сюрприз. Захочет ли Марио выступать за команду не из верхней части таблицы, это уже другой вопрос. Год или два Фернандес может поиграть на уровне РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник «Марселя» Самюэль Жиго вряд ли вернётся в Россию.
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Мелисса Тимофеева