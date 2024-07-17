Баранник: Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт»

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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выразил уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет.
При этом он отметил, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.
Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».
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«Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт», ещё поиграет. Ему нужна мотивация. Остаётся найти того, кто поверит в него и позовёт. Если Дзюба будет «заряжен», то принесёт пользу клубу. Как это было в его первый сезон в «Локомотиве». У него тогда была задача закрыть всем рты, он это сделал. Если Артем найдет новую мотивацию такого уровня, то снова будет на виду», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Баранник.
Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».
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