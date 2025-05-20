Агент Мелехина прокомментировал возможный уход защитника из «Ростова»

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Футбольный агент Таймаз Хархаров рассказал о будущем своего подопечного, защитника «Ростова» Виктора Мелехина. Ранее сообщалось об уходе из донского клуба руководства, тренерского штаба и части игроков после Суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА.
«Уходит руководство и тренерский штаб? Не хочется делать каких-то заявлений. Если будут хорошие варианты для Мелехина, то будем обсуждать», – ответил Хархаров порталу Metaratings.ru.Так, после 29 туров «Ростов» в РПЛ занимает восьмое место в таблице с 38 очками. В ближайшем матче, который запланирован на эту субботу, команда сыграет с махачкалинским «Динамо». В текущем сезоне Мелехин принял участие в 24 матчах и забил один гол.
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