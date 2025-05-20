Хомуха назвал Кисляка главным открытием сезона РПЛ наравне с Батраковым

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлениях Матвея Кисляка и оценил успехи других молодых игроков «армейцев».
«Кисляка вполне можно назвать главным открытием сезона РПЛ наравне с Батраковым. В ЦСКА появилась группа молодых футболистов, которая хорошо себя проявляла на протяжении сезона. Молодежь ЦСКА готова бороться за место в стартовом составе клуба. Ничто не окрыляет молодых игроков так, как доверие тренера. Впереди у ЦСКА еще кубковый матч, так что подвести итоги результата работы Николича можно будет только после игры с «Ростовом», – подчеркнул Хомуха в интервью сайту Metaratings.ru.Напомним, что после 29 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством главного тренера Марко Николича также вышла в Суперфинал FONBET Кубра России, в рамках которого сыграет с «Ростовом» 1 июня.
19-летний Матвей Кисляк в этом сезоне РПЛ провёл 21 матч, в ходе которых забил один гол и совершил одну результативную передачу. Также он забил три года в девяти матчах Кубка России.
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