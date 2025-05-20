Кузьмичёв заявил, что чемпионской игры нет ни у «Краснодара», ни у «Зенита»

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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Журналист портала Metaratings.ru спросил, за кого будет переживать Кузьмичёв в борьбе за чемпионство.
По прогнозам аналитиков букмекерской компании BetBoom, «Краснодар» в настоящее время является фаворитом чемпионской гонки. Команде предлагают коэффициент 1,65 на первую в истории клуба победу в РПЛ. А седьмое подряд чемпионство «Зенита» оценили котировкой 2,25.
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«Чемпионской игры нет ни у «Краснодара», ни у «Зенита». Второй год подряд всё решится в последнем туре. На первый план выйдет состояние игроков и команды. Буду переживать за «Зенит», исходя из того, что там играет Андрей Мостовой, с которым мы вместе работали. Не зря его вызвали в сборную. Он заслужил это своей игрой во второй половине сезона. Он на протяжении долгого времени выступает стабильно хорошо и не опускается ниже определенного уровня», – подчеркнул агент.Напомним, что за тур до конца чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», следом за ним идёт «Зенит». В заключительном туре южная команда сыграет на домашнем стадионе с московским «Динамо», а петербургский клуб примет «Ахмат» на «Газпром Арене».
По прогнозам аналитиков букмекерской компании BetBoom, «Краснодар» в настоящее время является фаворитом чемпионской гонки. Команде предлагают коэффициент 1,65 на первую в истории клуба победу в РПЛ. А седьмое подряд чемпионство «Зенита» оценили котировкой 2,25.
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Анастасия Чинкова