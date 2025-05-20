Канчельскис заявил, что ЦСКА в следующие несколько сезонов всегда будет попадать в топ-3

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Экс-полузащитник сборной РФ Андрей Канчельскис высказался о результатах ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, а еще оценил перспективы «коней» на ближайшее будущее.
«ЦСКА почти всегда входил в топ-3 в последние годы. Раньше команда доминировала и боролась только за первое место, но сейчас в РПЛ доминирует «Зенит». ЦСКА в следующие несколько сезонов всегда будет попадать в топ-3», — обратил внимание Канчельскис в беседе с Metaratings.ru.
Со слов экс-полузащитника российской сборной, команда «коней» хорошо укомплектована, а ее участники играют в отличной атмосфере. Канчельскис выразил надежду на то, что ЦСКА обыграет «Ростов» и станет обладателем трофея в текущем сезоне.
После 29 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством Марко Николича вышла в Суперфинал FONBET Кубка России, в рамках которого 1 июня встретится на поле с «Ростовом».
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