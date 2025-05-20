Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Канчельскис заявил, что ЦСКА в следующие несколько сезонов всегда будет попадать в топ-3

Канчельскис заявил, что ЦСКА в следующие несколько сезонов всегда будет попадать в топ-3

Фото: iStock/ matimix

Фото: iStock/ matimix

Экс-полузащитник сборной РФ Андрей Канчельскис высказался о результатах ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, а еще оценил перспективы «коней» на ближайшее будущее.
«ЦСКА почти всегда входил в топ-3 в последние годы. Раньше команда доминировала и боролась только за первое место, но сейчас в РПЛ доминирует «Зенит». ЦСКА в следующие несколько сезонов всегда будет попадать в топ-3», — обратил внимание Канчельскис в беседе с Metaratings.ru.

Со слов экс-полузащитника российской сборной, команда «коней» хорошо укомплектована, а ее участники играют в отличной атмосфере. Канчельскис выразил надежду на то, что ЦСКА обыграет «Ростов» и станет обладателем трофея в текущем сезоне.

После 29 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством Марко Николича вышла в Суперфинал FONBET Кубка России, в рамках которого 1 июня встретится на поле с «Ростовом».

Читайте также:

Хомуха назвал Кисляка главным открытием сезона РПЛ наравне с Батраковым

Кузьмичёв заявил, что чемпионской игры нет ни у «Краснодара», ни у «Зенита»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Личка получит медаль, если команда займет место в топ-3
#футбол
#рпл
#спорт
Хомуха назвал Кисляка главным открытием сезона РПЛ наравне с Батраковым
20 мая 2025, 15:22

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлениях Матвея Кисляка и оценил успехи других молодых игроков «армейцев».
«Кисляка вполне можно назвать главным открытием сезона РПЛ наравне с Батраковым. В ЦСКА появилась группа молодых футболистов, которая хорошо себя проявляла на протяжении сезона. Молодежь ЦСКА готова бороться за место в стартовом составе клуба. Ничто не окрыляет молодых игроков так, как доверие тренера. Впереди у ЦСКА еще кубковый матч, так что подвести итоги результата работы Николича можно будет только после игры с «Ростовом», – подчеркнул Хомуха в интервью сайту Metaratings.ru.
Напомним, что после 29 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством главного тренера Марко Николича также вышла в Суперфинал FONBET Кубра России, в рамках которого сыграет с «Ростовом» 1 июня.

19-летний Матвей Кисляк в этом сезоне РПЛ провёл 21 матч, в ходе которых забил один гол и совершил одну результативную передачу. Также он забил три года в девяти матчах Кубка России.

Читайте также:

Кузьмичёв заявил, что чемпионской игры нет ни у «Краснодара», ни у «Зенита»

Полузащитник Иванов объяснил, что нужно «Рубину» для борьбы за титул в РПЛ

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Личка получит медаль, если команда займет место в топ-3
#молодёжь
#матч
#медаль
#итоги
#рпл
#игры
#цска
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кузьмичёв заявил, что чемпионской игры нет ни у «Краснодара», ни у «Зенита»
20 мая 2025, 15:05

Фото: iStock/Rafa Jodar

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Журналист портала Metaratings.ru спросил, за кого будет переживать Кузьмичёв в борьбе за чемпионство.

«Чемпионской игры нет ни у «Краснодара», ни у «Зенита». Второй год подряд всё решится в последнем туре. На первый план выйдет состояние игроков и команды. Буду переживать за «Зенит», исходя из того, что там играет Андрей Мостовой, с которым мы вместе работали. Не зря его вызвали в сборную. Он заслужил это своей игрой во второй половине сезона. Он на протяжении долгого времени выступает стабильно хорошо и не опускается ниже определенного уровня», – подчеркнул агент.
Напомним, что за тур до конца чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар», следом за ним идёт «Зенит». В заключительном туре южная команда сыграет на домашнем стадионе с московским «Динамо», а петербургский клуб примет «Ахмат» на «Газпром Арене».

По прогнозам аналитиков букмекерской компании BetBoom, «Краснодар» в настоящее время является фаворитом чемпионской гонки. Команде предлагают коэффициент 1,65 на первую в истории клуба победу в РПЛ. А седьмое подряд чемпионство «Зенита» оценили котировкой 2,25.

Читайте также:

Полузащитник Иванов объяснил, что нужно «Рубину» для борьбы за титул в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» высказался о команде

«Спартак» не будет продлевать контракт с футболистом Масловым
#клуб
#компании
#спартак
#рпл
#игры
#краснодар
#футболист
#фк зенит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полузащитник Иванов объяснил, что нужно «Рубину» для борьбы за титул в РПЛ
Иванов: для борьбы за титул в РПЛ «Рубину» нужно усилить внутреннюю конкуренцию
20 мая 2025, 12:06

Фото: iStock/ Pixfly

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Олег Иванов раскрыл, чего не хватает казанцам, дабы вернуться в число команд, которые претендуют на чемпионский титул.
Иванов ответил на вопрос о том, что нужно сделать, дабы «Рубин» опять вошел в число команд, которые борются за титул в РПЛ.

«Усилить внутреннюю конкуренцию. Есть костяк, очень качественные футболисты, но чтобы и они росли, надо усилить конкуренцию. Нужны игроки как минимум не слабее», — обратил внимание спортсмен в разговоре с «РБ Спорт».

Со слов полузащитника, конкуренцию можно усилить русскими игроками, за которых надо «платить вдвое».

«Русские, как мы видим, появляются. Те же Кисляк, Батраков — по всей видимости, они есть. Но надо искать», — уточнил спортсмен.

Ранее экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что игрокам петербургского клуба не хватает мотивации.

Читайте также:

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Личка получит медаль, если команда займет место в топ-3

«Спартак» не будет продлевать контракт с футболистом Масловым

Стало известно, сколько заработал вдовец Заворотнюк на своей школе фигурного катания
#футбол
#спорт
#рпл
#спортсмен
#матч
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Личка получит медаль, если команда займет место в топ-3
Павел Пивоваров: Личка получит медаль, если команда займет место в топ-3
19 мая 2025, 18:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что задача занять третье место в сезоне-2024/2025 все еще осуществима. Об этом информирует «РБ Спорт».
«В связи с победой в матче с «Акроном» цель осуществима до последнего тура», — отметил Пивоваров.

По словам генерального директора «Динамо», медаль Марцелу Личке будет отправлена, если получится занять место в топ-3.

На данный момент московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков в 29 матчах.

Читайте также:

Бывший футболист «Зенита» высказался о команде

Вагнер Лав: ЦСКА-2008 мог выиграть Лигу чемпионов

Стало известно, сколько заработал вдовец Заворотнюк на своей школе фигурного катания
#медаль
#рпл
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший футболист «Зенита» высказался о команде
Лепёхин заявил, что у игроков «Зенита» проблемы с мотивацией
19 мая 2025, 16:13

Фото: istockphoto/NiseriN

Игрокам петербургского «Зенита» не хватает мотивации, заявил Metaratings.ru экс-футболист клуба Константин Лепехин. По его мнению, многим из них хватает денег, и они насытились победами.
«Тут другие факторы играют роль — какое-то внутреннее состояние. Финансы важны, но они не всегда помогут. Если хорошо замотивировать команду Второй лиги, дать им миллиард долларов — они не обыграют «Барселону». Как бы они ни были мотивированы», — сказал собеседник.
По словам Лепехина, он сам считал важной именно финансовую мотивацию, но главной ее назвать нельзя.

«Зенит» на втором месте после 29 туров текущего сезона РПЛ. Команда с 63 очками уступает «быкам» из Краснодара на один пункт. «Бело-голубые» сыграют с «Ахматом» 24 мая а 16:30, чтобы побороться за звание лучших из лучших в заключительном туре сезона.

Читайте также:

«Спартак» не будет продлевать контракт с футболистом Масловым

Вагнер Лав: ЦСКА-2008 мог выиграть Лигу чемпионов

Инвестор «Химок» Садыгов нашел деньги для погашения долгов перед игроками
#мир
#россия
#спорт
#футбол
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате