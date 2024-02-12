Агент Мендеш назвал Миранчука очень талантливым

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Бывший игрок сборной Португалии и «Порту», футбольный агент Педру Мендеш заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук очень талантливый игрок.
Он добавил, что футболист в этом сезоне демонстрирует великолепную игру.
Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявлял, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают. Кроме этого, он выражал уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.
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«Видел игры Алексея Миранчука за «Аталанту» и могу сказать, что он очень талантлив. В этом году Миранчук великолепно играет, отлично выполняет свою работу на поле. Он прибавил, стал сильнее, опытнее. В общем, это отличный российский футболист», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Мендеш.
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Мелисса Тимофеева