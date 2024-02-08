Функционер Камоцци назвал Чалова интересным игроком

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают.
Кроме этого, он выразил уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.
Ранее бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в информации о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в «Спартак» и назвал подобные сообщения очень странными. Кроме того, специалист усомнился в том, что сам Помазун согласится перейти в «Спартак».
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«Чалов — интересный игрок, он здорово играет впереди. Он сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы. Его знают там», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
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Мелисса Тимофеева