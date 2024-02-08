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Функционер Камоцци назвал Чалова интересным игроком

08 февраля 2024, 15:54
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают.
Кроме этого, он выразил уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.

«Чалов — интересный игрок, он здорово играет впереди. Он сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы. Его знают там», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.


Ранее бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в информации о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в «Спартак» и назвал подобные сообщения очень странными. Кроме того, специалист усомнился в том, что сам Помазун согласится перейти в «Спартак».

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19-летний житель Каширы получил звание КМС по армрестлингу
08 февраля 2024, 15:26

Фото: Фотобанк МО/Юрий Имханитский

Звание кандидата в мастера спорта по армрестлингу получил 19-летний спортсмен из Каширы Степан Фетисов, к этому результату он шёл полтора года, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на корреспондента Ивана Дубова.
«В январе Степан победил на первенстве по армрестлингу Санкт-Петербурга и завоевал звание КМС», — говорится в сообщении.
Уровень подготовки позволяет Степану помогать советами менее опытным спортсменам. Кроме того, он тренирует детей.

Степан Фетисов планирует развивать этот вид спорта в родной Кашире, и в этом его поддерживает администрация. А весной спортсмен отправиться соревноваться за звание чемпиона России.

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#кашира
#мастер
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В «Крещенских морозах» приняли участие свыше 800 лыжников со всей области
08 февраля 2024, 15:09

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Более 800 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Крещенские морозы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования проводятся ежегодно с 2004 года на базе лыжного стадиона «Зоркий».

«Традиционно эти соревнования объединяют всех любителей лыжного спорта на территории Московской области. Следующий этап, который пройдет в нашем округе уже в следующие выходные, более развлекательный,подготовленный специально для наших детишек. Самое главное, чтобы они получили самые яркие эмоции от этих соревнований», — поделился начальник управления по физической культуре и спорта администрации городского округа Красногорск Алу Бочкаев.

Стоит отметить, что второй этап гонок пройдет 11 февраля. в котором примут участие самые юные спортсмены из дошкольных учреждений региона.

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#красногорск
#соревнования
#спортсмены
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#лыжи
#гонка
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Подмосковные спортсмены стали первыми на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
08 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Спортсмены Подмосковья заняли первое место в командном зачете на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования стартовали 7 февраля на спортивном манеже Главного управления МЧС России по Рязанской области.

«На первом этапе соревнований участники преодолевали 100-метровую полосу препятствий. После старта каждый участник преодолевал забор, поднимал два рукава, бежал с ними по буму, после чего спортсмен присоединял один рукав к разветвлению, а другой к стволу, который с момента старта находится за спиной.У каждого участника было 2 попытки. Кроме командного зачета, спортсмены соревновались и за личное первенство», — поделились в ведомстве.

В общей сложности в в соревнованиях принимают участие восемь команд центрального федерального округа.

По тогам первого дня представители Московской области завоевали золото в командном зачете, ​обогрнав команды Курска и Белгорода.

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#подмосковье
#мчс
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#золото
#соревнования
#спортсмены
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Золото зимнего Кубка по теннису в Красногорске завоевали юниоры из Москвы и Челябинска
08 февраля 2024, 14:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Зимний Кубок по теннису для спортсменов до 19 лет завершился в подмосковном Красногорске, первое место среди девушек заняла представительница Москвы Полина Вимба, среди юношей — спортсмен из Челябинска Илья Гришков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Юниорки: первое место — Полина Вимба (Москва), второе — София Найдёнова (Москва), третье — Юлия Борщёва (Воронеж). Среди юниоров первым стал Илья Гришков (Челябинск), вторым — Александр Кличников из Москвы, третьим — Владимир Чураков, также представляющий Москву», — говорится в сообщении.
В церемонии награждения принял участие глава Федерации тенниса России, член МОК, капитан сборной команды России по теннису Шамиль Тарпищев. Он напомнил юным спортсменам, что в теннисе нет проигравших, и любое поражение следует воспринимать как учёбу, чтобы расти над собой и идти вперёд.

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Подмосковные спортсмены завоевали более 30 наград в двух первенствах ЦФО по борьбе
08 февраля 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

33 медали разного достоинства завоевали спортсмены из Московской области на первенствах Центрального федерального округа по греко-римской и вольной борьбе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Пять золотых и две серебряные медали завоевали подмосковные юниоры в первенстве по борьбе вольным стилем. А первенство по борьбе классическим стилем среди юниоров принесло в копилку нашей сборной 26 медалей — девять бронзовых, девять серебряных и восемь золотых. Такие успехи вывели областную сборную на первое место в общекомандном зачёте», — отметили в министерстве.
Первенство ЦФО по греко-римской борьбе проводилось в Ярославле, а вольным стилем спортсмены боролись в Воронеже.

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#борьба
#греко-римская борьба
#спорт
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#подмосковье
#московская область
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Жители региона могут принять участие в забегах серии «Суперлига Подмосковья»
08 февраля 2024, 12:15

Фото: istockphoto / sportpoint

Стартовала регистрация на забеги серии «Суперлига Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
В рамках сезона будет организовано около пяти масштабных забегов.

«Откроет беговой сезон Коломенский полумарафон «Летопись Победы», который состоится 5 мая. Забег«Волоколамский рубеж» запланирован на 8 июня, традиционный полумарафон «Сергиевым путём»пройдет 13 июля в Сергиевом Посаде. Полумарафон «Большая Волга» 24 августа состоится в Дубне – это новая локация Суперлиги Подмосковья. Завершится сезон кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», который пройдет 19 октября», — отметили в пресс-службе министерства.

В забегах смогут принять участие как дети, так и взрослые.Для детей в возрасте от 4 до 11 лет подготовлены забеги на дистанции 300 и 600 метров, для новичков организован забег на 3 км, а опытным бегунам, как и в предыдущих сезонах, на выбор предлагается три дистанции – 5, 10 или 21,1 км.

​Подробную информацию о всех мероприятиях можно найти на официальном сайте «Суперлига Подмосковья».

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#спорт
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#полумарафон
#гонки
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CAS опубликовал слова Валиевой о причинах попадания допинга в ее организм
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу фигуристки Валиевой
07 февраля 2024, 19:52

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Мотивировочная часть решения состоит из 129 страниц.
В Решении CAS указано, что Валиева пояснила, что допинг в ее организм оказался после бытового загрязнения — ее дедушка готовил клубничный десерт на той же доске, где измельчал свои препараты.

«Комиссия CAS решила, что это объяснение не было подтверждено никакими конкретными доказательствами, и что спортсменка не смогла доказать, что совершила антидопинговое нарушение не намеренно», — цитирует спортивный арбитражный суд РИА Новости.
Отмечается, что в конце 2020 года у Валиевой диагностировали проблемы с сердцем («спортивное сердце», расширение сердца) и спортсменку прописали «Гипоксен». Затем она каждый месяц проходила медицинские осмотры, и в мае 2021-го проблема разрешилась.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года.

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Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала «Трабзонспор» слабеньким клубом
#суд
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#допинг
#нарушение
#препараты
#комиссия
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Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала «Трабзонспор» слабеньким клубом
07 февраля 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о том, что турецкий клуб «Трабзонспор» является слабым для такого спортсмена, как Георгий Джикия.
«Трабзонспор» — очень слабенький клуб. Думаю, это не уровень Джикии, он заслуживает большего. Ему пока нужно побыть здесь, как мне кажется. В РПЛ точно найдутся желающие подписать Джикию, если «Спартак» не продлит с ним контракт», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого появлялась информация о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Трабзонспор».

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил футболиста Георгия Джикию и тренера Гильермо Абаскаль, отметив, что первый важнее для «Спартака», чем второй.

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#спорт
#спартак
#контракт
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Экс-глава РФС Тукманов заявил о необходимости продления контракта с Карпиным
07 февраля 2024, 17:44

Фото: istockphoto.com/Александр Вильф

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов заявил, что организация должна продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ещё на год.
«Работа Карпина устраивает РФС. Поэтому они, наверное, хотят создать для него режим наибольшего благоприятствования. Чтобы он не чувствовал, что кто-то дышит ему в спину. С учётом того, что сегодня у сборной России нет серьезных международных соперников, мы не участвуем ни в каких официальных соревнованиях, думаю, что это допустимо. Думаю, что они быстро договорятся», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тукманов.

Отмечается, что нынешнее соглашение РФС с тренером истекает уже летом этого года.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в советское время образование в Высшей школе тренеров было фундаментальным. Однако в современном образовании тренеров возникает больше новых идей, а курсы для учащихся проводятся интенсивнее.

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#спорт
#тренер
#соглашение
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