Футболист Чорлука заявил о больших перспективах «Локоматива»

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Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука поделился, что следит за успехами команды и считает, что у неё большие перспективы.
«Я слежу за результатами «Локомотива», сколько могу. Когда ты не внутри клуба, ты не можешь знать всё, что происходит. Но, конечно, я поддерживаю ребят и могу сказать, что «Локомотив» хорошо закончил первую половину сезона. Сейчас у команды большие перспективы, они могут многого добиться. Желаю им только удачи и больших побед», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чорлука.
Ранее бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказал мнение о том, что у команды нет устоявшейся манеры игры.
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