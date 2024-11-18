Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Агент Минасов выразил уверенность в возвращении чемпионства «Зенитом»

Агент Минасов выразил уверенность в возвращении чемпионства «Зенитом»

Фото: iStock/efks

Фото: iStock/efks

Футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что «Зенит» вернётся на лидирующие позиции в РПЛ по ходу второго круга и сможет снова стать чемпионом.


«Они сильнее всех и станут чемпионами. Рано или поздно, «Зенит» съест своих конкурентов на финише, как опытный марафонец. Для этого в Питере им надо обыграть «Краснодар» обязательно. Я думаю, что во втором круге «Краснодар» и «Локомотив» потеряют очки. По именам «Зенит» самый сильный, просто что-то не складывалось», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Минасов.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявлял, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ недостаёт стабильности.

Читайте также:

Шесть игроков сборной России покинули расположение команды перед матчем с Сирией

Ещенко раскрыл, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Россия одержала самую разгромную победу в истории со счетом 11:0 против Брунея
#рпл
#футболист
#спорт
#чемпионат россии
Биатлонистки из Подмосковья выиграли на Кубке Международной лиги клубного биатлона
18 ноября 2024, 16:39

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Московской области Кристина Резцова и Полина Шевнина в составе команды «Лыжный клуб Наседкина» выиграли золотые медали в смешанной эстафете на Кубке Международной лиги клубного биатлона, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Второе место заняла команда «БК Профински», в состав которой также входила Анастасия Халили из Подмосковья. Третье место заняли белорусские биатлонисты из команды «БК Белорусский нефтяник».

В этом сезоне на старте турнира выступили пять спортсменок из Московской области, которые были разделены на четыре смешанные команды: Анастасия Халили («БК Профински»), Кристина Резцова и Полина Шевнина («Лыжный клуб Наседкина»), Анастасия Зырянова («БК Воробьи») и Анастасия Зенова («БК Стальные барсы»).

По итогам турнира команда «БК Профински» завоевала Кубок победителей соревнований ЯНГПУР Кубок МЛКБ-2024.

Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 16 по 17 ноября 2024 года. В них приняли участие 15 команд из России и Беларуси.

Читайте также:

Подмосковная сборная стала призёром первенства России по дзюдо

Хоккейный клуб «Витязь» одержал самую крупную победу в КХЛ

Шатурские боксёры взяли семь наград соревнований в Рязанской области
#соревнования
#биатлон
#подмосковье
#победа
#медали
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серебряных Прудах состоялись соревнования по баскетболу
18 ноября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

14 и 15 в спортивном зале ФОКа имени Героя России С. А. Фирсова прошли традиционные соревнования по баскетболу, приуроченные к памяти кавалера ордена Мужества Лодырева С. В. Соревнования проводились среди юношей и состояли из двух этапов. В турнире приняли участие 7 команд из школ из Серебряных Прудов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В группе «А» первое место заняли ученики Совхозной школы (п. Успенский), а второе — ученики школы имени В. И. Чуйкова (с. Подхожее).

В группе «Б» в полуфинал прошли команды школ имени В. И. Чуйкова (п. Новоклёмово) и (р. п. Серебряные Пруды). Юноши из Серебряных Прудов выиграли у команды из Подхожего в матче за третье место со счётом 13:2. В финале Совхозная школа победила школу из Новоклёмово со счётом 11:9.

15 ноября прошли соревнования среди девушек. В турнире участвовали четыре команды. По результатам круговой системы третье место заняла команда из Новоклёмово, серебро — команда из Совхозной школы, а победу одержали девушки из Серебряных Прудов.

Читайте также:

Детсадовцев из Серебряных Прудов познакомили с роботом-рассказчиком

Юных жителей Серебряных Прудов научили делать закладки для книг

В Серебряных Прудах построят новый водозаборный узел
#школы
#серебряные пруды
#соревнования
#ученики
#спорт
#баскетбол
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная сборная стала призёром первенства России по дзюдо
18 ноября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В их активе – две золотые и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Такой результат позволил представителям Подмосковья занять третье место в общекомандном зачёте, уступив сборным Москвы и Санкт-Петербурга. Разница между результатами дзюдоистов Подмосковья и северной столицы составила всего один балл», – говорится в сообщении.
У юниоров в наилегчайшей весовой категории до 55 кг не было равных Ивану Юртаеву. В весе до 66 кг золотой награды удостоился Павел Коловердов. В категории свыше 100 кг на третью ступень пьедестала поднялся Рустем Кадзаев. А у юниорок в весе свыше 78 кг тройку призёров замкнула Замират Кусаева.

Первенство России проходило в Рязани с 13 по 17 ноября. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 70 регионов России.

Читайте также:

Подмосковные конькобежцы выиграли семь медалей на этапе Кубка России

В Дубне организовали тренировку по самбо для трудных подростков

Хоккейный клуб «Витязь» одержал самую крупную победу в КХЛ
#спорт
#минспорт мо
#дзюдо
#первенство
#турнир
#соревнования
#подмосковье
#московская область
#медали
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные конькобежцы выиграли семь медалей на этапе Кубка России
18 ноября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту. В их активе - две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В масс-старте на 16 кругов среди женщин лучшее время показала Анастасия Семёнова. В аналогичной дисциплине среди мужчин бронзовая медаль досталась Даниилу Чмутову. Ещё одно золото – на счету Даниила Алдошкина в старте на 5 тыс. метров у мужчин. Серебряную медаль взяла сборная Московской области-1 (Анастасия Семёнова, Ирина Кузнецова и Елена Еранина) в командном забеге-спринте на три круга среди женщин», – говорится в сообщении.
Помимо этого, Семёнова выиграл серебро в забеге на 1,5 тыс. м у женщин. В забеге на 500 м Кузнецова заняла третье место. Еще одна бронза - у сборной Подмосковья (Максим Шарапов, Даниил Чмутов и Илья Иванов) в командном забеге на восемь кругов среди мужчин.

Второй этап Кубка России по конькобежному спорту прошёл с 14 по 17 ноября в Санкт-Петербурге на открытом катке «Стадиона имени Б.А. Шилкова».

Читайте также:

В Дубне организовали тренировку по самбо для трудных подростков

Хоккейный клуб «Витязь» одержал самую крупную победу в КХЛ

В Подмосковье проведут Гонку памяти легенд лыжного спорта
#спорт
#минспорт мо
#коньки
#конькобежный спорт
#кубок россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне организовали тренировку по самбо для трудных подростков
18 ноября 2024, 15:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров провёл мастер-класс для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Первую социальную тренировку для состоящих на учёте полиции подростков он организовал совместно с секцией самбо, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Тренировка была организована к Всероссийскому дню самбо. Воспитанники спортшколы помогли познакомили гостей с азами этого вида спорта. Как отметили тренеры, занятия помогают выработать самодисциплину, нравственность и настойчивость в достижении жизненных целей.
«Уверен, что многие из ребят захотят вернуться в зал. Ведь самбо – не просто спорт, а культура воспитания и дисциплина. В Дубне к нему особое отношение. В нашей спортшколе воспитано не одно поколение чемпионов», – сказал Тихомиров.
Он пожелал воспитанникам секции успехов и поблагодарил тренеров за работу.

В завершении тренировки с новичками поговорил победитель первенства мира Михаил Спориш. Он рассказал, что начал заниматься самбо как раз в их возрасте. Подростки рассказали, что тренировка вдохновила их и дальше заниматься спортом.

Читайте также:

В Музее Дубны установили витрины и подиумы нового поколения

Глава Дубны Тихомиров осмотрел новое оборудование местной больницы

В Дубне этой зимой обустроят пять лыжных трасс
#дубна
#самбо
#спорт
#тренировки
#максим тихомиров
#борьба
#подростки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хоккейный клуб «Витязь» одержал самую крупную победу в КХЛ
18 ноября 2024, 15:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

ХК «Витязь» разгромил череповецкую «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победа со счётом 7:1 стала самой крупной для подмосковного хоккейного клуба в истории турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Молодцы, парни! Сегодня была команда, трудились правильно, и желание было», – сказал хоккеистам главный тренер ХК «Витязь» Павел Десятков.
Лучшим игроком матча в составе подмосковного клуба стал Дмитрий Бучельников. На его счету – гол и две результативные передачи. За сезон Дмитрий набрал 26 очков – восемь голов и 18 передач. На данный момент это второй результат в бомбардирской гонке КХЛ.

Сейчас у «Витязя» – 27 очков по итогам 28 игр и девятое место в Западной конференции. От зоны плей-офф подмосковную команду отделяют три очка.

Следующий матч команда из Московской области проведёт 19 ноября на выезде против ХК «Локомотив» из Ярославля.

Читайте также:

В Подмосковье проведут Гонку памяти легенд лыжного спорта

Шатурские боксёры взяли семь наград соревнований в Рязанской области

Рузские гимнастки завоевали пять медалей на турнире в Лобне
#хоккей
#спорт
#минспорт мо
#хк витязь
#подмосковье
#московская область
#кхл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье проведут Гонку памяти легенд лыжного спорта
18 ноября 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/sportpoint

Гонка памяти легенд лыжного спорта состоится 21 декабря в районе усадьбы Дубровицы Подольского городского округа, её организуют благотворительные фонды «Дополнительное время» и «Пари и побеждай», соорганизатором является заслуженный тренер по лыжным гонкам Альберт Вахрушев, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках мероприятия будет проведена Гонка памяти легенд лыжного спорта – соревнования по беговым лыжам среди мужчин и женщин. Принять участие в этой гонке приглашаются олимпийские чемпионы по лыжным гонкам в возрасте 50 », — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется организовать ретро-заезд для ветеранов из разных видов спорта и благотворительный заезд, участниками которого смогут стать все желающие, уплатившие взнос. Собранные деньги передадут на помощь ветеранам.

Читайте также:

Тренер ФК «Ленинградец» пройдёт обследование после нападения в Астрахани

Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 28 голов

Шесть игроков сборной России покинули расположение команды перед матчем с Сирией
#лыжи
#гонка
#подольск
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер ФК «Ленинградец» пройдёт обследование после нападения в Астрахани
18 ноября 2024, 13:58

Вадим Евсеев (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев будет проходить обследование в столичной клинике из-за перенесённого нападения в Астрахани, передал он ТАСС.
«Чувствую себя более-менее. Проблемы с глазами остались, через неделю попаду в Москве в больницу. Но разговариваю с вами, уже хорошо», — поделился Вадим Евсеев.

Накануне главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев и трое других сотрудников клуба стали жертвами вооруженного нападения в городе Астрахань. Происшествие случилось в ночь на 18 ноября. Вадим Евсеев вместе с тремя сотрудниками шли в гостиницу после ужина в Астрахани. К ним подошли два незнакомца и попросили закурить. После отказа главного тренера ФК, зачинщики конфликта распылили ему в лицо перцовый баллончик. Ассистент тренера Александр Шмарко предпринял попытку вмешаться в конфликт, но незнакомцы ударили ножом ему в лицо.

Читайте также:

На экс-футболиста сборной России Евсеева совершено нападение в Астрахани

Майк Тайсон потерпел поражение в бою с блогером

Футболист Агкацев раскрыл мечту детства
#происшествие
#тренер
#нападение
#конфликт
#ночь
#футбол
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 28 голов
18 ноября 2024, 08:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российский форвард и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил три шайбы. Это помогло его команде победить «Вегас Голден Найтс», а самому ему сократить отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 28 голов.
Погоня российского нападающего за рекордом великого канадца, который ещё сравнительно недавно казался вечным, сейчас является одним из главных событий мирового спорта. Минувшей ночью Александр стал ещё на несколько шагов ближе к этому достижению. У Гретцки за карьеру 894 заброшенные шайбы, на счету Овечкина теперь 866 голов. То есть до повторения великого рекорда российскому хоккеисту осталось 28 раз поразить ворота соперника. Чтобы превзойти его, соответственно, нужно забросить на одну шайбу больше.

Если до начала сезона предполагалось, что рекорд покорится российскому нападающему только в чемпионате 2025/26 года, то теперь, учитывая форму, которую набрал Александр, и игру, которую он демонстрирует в свои 39 лет, специалисты считают, что он может сравняться и превзойти Гретцки уже в текущем сезоне. При сохранении прежней скорострельности Александр превзойдёт великого канадца в марте-апреле следующего года. Сейчас на его счету 13 заброшенных шайб в 17 матчах. Он делит звание лучшего бомбардира чемпионата с Сэмом Райнхартом из «Флориды» и нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Стоит отметить, что оба они провели на одну игру больше.

Читайте также:

Овечкин повторил рекорд 1968 года

Гретцки: Вопрос не в том, падёт ли мой рекорд, а лишь когда это произойдёт

Овечкин забил в пятой игре подряд и сократил отставание от Гретцки до 33 шайб
#рекорд
#специалисты
#овечкин
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате