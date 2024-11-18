Агент Минасов выразил уверенность в возвращении чемпионства «Зенитом»

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Футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что «Зенит» вернётся на лидирующие позиции в РПЛ по ходу второго круга и сможет снова стать чемпионом.
«Они сильнее всех и станут чемпионами. Рано или поздно, «Зенит» съест своих конкурентов на финише, как опытный марафонец. Для этого в Питере им надо обыграть «Краснодар» обязательно. Я думаю, что во втором круге «Краснодар» и «Локомотив» потеряют очки. По именам «Зенит» самый сильный, просто что-то не складывалось», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Минасов.Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявлял, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ недостаёт стабильности.
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