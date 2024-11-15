Россия одержала самую разгромную победу в истории со счетом 11:0 против Брунея

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Сборная России по футболу одержала самую разгромную победу в своей истории, обыграв команду Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Игра прошла сегодня вечером, 15 ноября, в Краснодаре на одноименном стадионе.
Голы забили Иван Обляков на 1-й и 28-й минуте, Евгений Морозов — на 10-й, Лечи Садулаев — на 48-й, Никита Кривцов — на 57-й, Тамерлан Мусаев — на 62-й, Андрей Мостовой — на 67-й, Александр Черников — на 73-й, Алексей Батраков — на 79-й, Арсен Адамов — на 88-й. Еще один мяч в пользу российской сборной забил в свои ворота брунейский футболист Нурикван Отман — на 7-й.
Предыдущей самой разгромной победой в истории сборной России была игра со сборной Сан-Марино — счет 9:0.
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