Шесть игроков сборной России покинули расположение команды перед матчем с Сирией

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Шесть футболистов сборной России покинули расположение национальной команды перед матчем с Сирией. Игра состоится во вторник 19 ноября на стадионе «Волгоград Арена».
В свои клубы возвращаются Станислав Акгацев, Никита Кривцов и Александр Черников (все — «Краснодар»), Иван Обляков и Игорь Дивеев (оба — ЦСКА) ии Фёдор Чалов (ПАОК, Греция), сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Игра со сборной Сирии станет второй для российской команды в рамках ноябрьского сбора. 15 ноября сборная России разгромила занимающую 184-е место в мировом рейтинге команду Брунея со счётом 11:0. Этот счёт стал рекордным для национальной команды. Предыдущей самой крупной победой сборной России была игра против команды Сан-Марино в 2019 году в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы. Тогда матч закончился со счётом 9:0 в пользу российской команды.
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