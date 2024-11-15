Ещенко раскрыл, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ недостаёт стабильности.
«Спартаку» не хватает стабильности для борьбы за чемпионство. Я не все матчи смотрел, но вижу, что команда то хорошо играет, то не особо. Учитывая эти взлеты и падения, будет тяжело завоевать золотые медали. Но впереди зимняя пауза, время есть ещё, посмотрим», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Ещенко.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты Российской Премьер-Лиги после завершения первой половины чемпионата, отметив, что сейчас идёт интересная борьба между командами. По его мнению, «Спартак», «Динамо» и ЦСКА могут навязать борьбу лидерам РПЛ.
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