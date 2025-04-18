Капитан сборной Латвии по хоккею выступил протв допуска россиян к ОИ-2026

Фото: istockphoto/JohnAlexandr
Капитан латвийской хоккейной сборной Каспарс Даугавиньш выступил против участия российской национальной команды в зимних Олимпийских играх 2026 года. По его мнению, спортсмены из России не должны допускаться к международным стартам до тех пор, пока продолжается украинский конфликт.
Слова 36-летнего хоккеиста приводит портал Delfi. Он признался, что в команде и руководстве сборной пока не было никакого обсуждения этой темы.
Каспарс Даугавиньш за свою спортивную жизнь поиграл в низших заокеанских лигах, швейцарском «Серветте» и, конечно, рижском «Динамо». Однако большую часть карьеры он провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где выступал за подмосковный «Витязь, столичные «Динамо» и «Спартак», а также «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Всего с 2014 по 2021 год нападающий сыграл в КХЛ 459 матчей, в которых забросил 118 шайб и сделал 175 голевых передач.
Теперь он играет за словацкую «Дуклу» из маленького города Михаловце и очень не хочет, чтобы на Олимпиаду приехали спортсмены из страны, где он заработал себе на безбедную старость. Даугавиньша можно понять. Ведь единственные медали на чемпионатах мира (третье место в 2023 году. — Прим. ред.) латвийская хоккейная сборная смогла завоевать именно в отсутствие россиян. До этого команда не поднималась выше седьмого места.
Читайте также:
МОК ведет переговоры с федерациями по допуску России к ОИ-2026
ISU разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду
Новая глава МОК Ковентри хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде
«Мы ждали объявления групп и известия, что они не будут участвовать. Пока продолжается война, надеемся, что Россию не допустят до Олимпийских игр. Если это все же произойдет, это будет очень тяжелое решение. Думаю, что в таком случае вопрос участия сборной Латвии в Олимпиаде должен решаться на уровне государства. Это решение должны принимать люди выше нас, а не спортсмены», — сказал капитан сборной Латвии по хоккею.
Каспарс Даугавиньш за свою спортивную жизнь поиграл в низших заокеанских лигах, швейцарском «Серветте» и, конечно, рижском «Динамо». Однако большую часть карьеры он провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где выступал за подмосковный «Витязь, столичные «Динамо» и «Спартак», а также «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Всего с 2014 по 2021 год нападающий сыграл в КХЛ 459 матчей, в которых забросил 118 шайб и сделал 175 голевых передач.
Теперь он играет за словацкую «Дуклу» из маленького города Михаловце и очень не хочет, чтобы на Олимпиаду приехали спортсмены из страны, где он заработал себе на безбедную старость. Даугавиньша можно понять. Ведь единственные медали на чемпионатах мира (третье место в 2023 году. — Прим. ред.) латвийская хоккейная сборная смогла завоевать именно в отсутствие россиян. До этого команда не поднималась выше седьмого места.
Читайте также:
МОК ведет переговоры с федерациями по допуску России к ОИ-2026
ISU разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпиаду
Новая глава МОК Ковентри хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде
Александр Бойцов