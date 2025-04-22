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Сын Эрдогана поддержал возвращение России на Олимпийские игры

Фото: iStock/Simona Sirio

Фото: iStock/Simona Sirio

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган заявил, что поддерживает возвращение России на Олимпийские игры. Об этом сообщает ТАСС.
«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях - с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт - это разные вещи», — заявил агентству Эрдоган.

По его словам, спортсмены не имеют никакого отношения к политике, а к тому же не существует четких правил, по которым можно отстранять желающих участвовать в играх. Помимо этого Эрдоган отметил, что спорт не должен быть политизирован, а недопуск спортсменов к соревнованиям препятствует укреплению мира и взаимопониманию.

В своей речи Эрдоган обратил внимание на участие израильских спортсменов на международных турнирах. Подобное он назвал двойными стандартами.

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Защитник «Акрона» Фернандес: мы могли обыграть «Спартак»
21 апреля 2025, 16:50

Фото: iStock/Rost-9D

Защитник «Акрона» Роберто Фернандес прокомментировал поражение команды в игре против «Спартака» в РПЛ.
«Мы очень расстроены. И считаем, что это тот матч, где мы могли выиграть и взять три очка. Мы были в атаке, они выбили мяч, а мы, к сожалению, не могли овладеть им заново. Наша команда в тот момент оказалась неорганизованной и пропустила контратаку. К сожалению, она ещё и стала голевой», — отметил Фернандес в интервью Metaratings.ru.

Напомним, матч между «Акроном» и «Спартаком» прошёл в Самаре 19 апреля. «Спартак» победил со счётом 3:2, хотя изначально «Акрон» вёл со счётом 2:0. Победный гол «красно-белые» забили в добавленное время.

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Названа команда, в которой играют самые сильные защитники в РПЛ
Сёмин: в ЦСКА играют самые сильные защитники в РПЛ
21 апреля 2025, 16:40

Фото: iStock/NiseriN

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин считает, что у ЦСКА — самые лучшие защитники в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Я бы не сказал, что для ЦСКА это будут лёгкие три очка, но ЦСКА хорошо играет за счёт организации игры в обороне. На мой взгляд, в обороне у «армейцев» самые сильные защитники в нашей лиге. Но сейчас матчи непредсказуемые, потому что команды, которые внизу турнирной таблицы, часто преподносят сюрпризы, у них больше желания», — заявил Сёмин в разговоре с Metaratings.ru.

По его словам, сейчас у ЦСКА появился шанс, которым команда обязательно воспользуется. «Армейцы» просто так не сдадутся и будут бороться за первые три места, отметил бывший тренер сборной. Он подчеркнул, что ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» всегда должны бороться за первые места.

Сейчас ЦСКА находится на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 47 очков. 20 апреля у «армейцев» состоится матч с «Крыльями Советов».

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Футболист «Краснодара» Батчи: все вместе будем бороться до самого конца
21 апреля 2025, 16:29

Фото: iStock/Pixfly

Футболист «Краснодара» Жоау Батчи высказался об игре с «Зенитом» и заявил, что команда будет бороться до самого конца.
«Все игроки знали о важности этого матча, все стремились только к одному результату, к сожалению, он вышел поражением для нас. Все расстроились, но даже после этого результата мы оставались на первом месте и сейчас нужно продолжать работу, идти к нашей цели», — заявил Батчи в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, все игроки команды понимают свои обязанности и стараются их выполнять. Футболист подчеркнул, что клуб будет бороться за чемпионство до самого конца.

На сегодняшний день «Краснодар» продолжает оставаться лидером в турнирной таблице, набрав 55 очков. На втором месте находится «Зенит» с 53 очками.

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Бериша: лучшим в чемпионской гонке станет «Краснодар»
21 апреля 2025, 16:04

Фото: iStock/Andreyuu

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша после поражения в матче с «Краснодаром» (3:1) заявил, что «быки» смогут сохранить позицию лидера в РПЛ.
«Я не знаю, ситуация [в чемпионской гонке] очень сложная. Нельзя понять, кто будет чемпионом вплоть до последней игры. По моему мнению, лучшим станет «Краснодар». В прошлом году и в этом они играли очень хорошо», — заявил Бериша в беседе с Metaratings.ru.

При этом футболист подчеркнул, что свою карьеру закончит исключительно в «Ахмате».

На сегодняшний день «Краснодар» продолжает оставаться лидером в турнирной таблице, набрав 55 очков. На втором месте находится «Зенит» с 53 очками.

Следующий матч «быков» состоится 25 апреля с махачкалинским «Динамо».

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В Алма-Ате два бегуна умерли во время полумарафона
20 апреля 2025, 15:21

Фото: iStock/ Pavel1964

Во время полумарафона в Алма-Ате умерли два участника в возрасте 84 лет и 21 года, сообщили организаторы Almaty Half Marathon на своем сайте.
Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади являлись постоянным участниками забегов, в воскресенье они готовились преодолеть дистанцию в 21,1 км.

84-летний Рсалиев, постоянно принимавший участие в забегах с 2021-го, потерял сознание на первом километре, спустя минуту к нему приехала скорая, однако у мужчины уже отсутствовал пульс и реанимировать его не получилось. Медик заявил, что предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

Второй погибший, 21-летний Ахмади, упал на 16-м км дистанции и скончался до приезда медработников. Предварительно, он умер от тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности.

Организаторы полумарафона выразили соболезнования семьям погибших и объявили, что планируют оказать их родным материальную помощь.

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