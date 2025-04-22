Сын Эрдогана поддержал возвращение России на Олимпийские игры

Фото: iStock/Simona Sirio
Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган заявил, что поддерживает возвращение России на Олимпийские игры. Об этом сообщает ТАСС.
«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях - с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт - это разные вещи», — заявил агентству Эрдоган.
По его словам, спортсмены не имеют никакого отношения к политике, а к тому же не существует четких правил, по которым можно отстранять желающих участвовать в играх. Помимо этого Эрдоган отметил, что спорт не должен быть политизирован, а недопуск спортсменов к соревнованиям препятствует укреплению мира и взаимопониманию.
В своей речи Эрдоган обратил внимание на участие израильских спортсменов на международных турнирах. Подобное он назвал двойными стандартами.
Читайте также:
Капитан сборной Латвии по хоккею выступил против допуска россиян к ОИ-2026
В Вашингтоне объявили 11 апреля Днем Александра Овечкина
Европа против выступления России на Олимпиаде
Иван Мусатов