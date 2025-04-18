Малкин и Кросби сделали Овечкину дорогой подарок в честь его рекорда

Александр Овечкин (Фото: Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин и капитан команды Сидни Кросби подарили форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину часы после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом появилась в соцсетях «пингвинов».
«Это от нас, поздравляем тебя с рекордом», — отметил Малкин.
Поводом для такого презента стал снайперский рекорд Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, который спортсмен побил 18 апреля.
Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сидни Кросби (Фото: Инстаграм* @penguins)
«Питтсбург Пингвинс» и «Вашингтон Кэпиталз» встретились на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». «Пингвины» одержали победу со счетом 5:2, а Овечкин забил гол. Он стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Хоккеист обновил свой же снайперский рекорд.
Ранее сообщалось, что день Александра Овечкина объявила в Вашингтоне мэр города Мюриэл Боузер и приурочила его к 11 апреля, когда клуб «Вашингтон Кэпиталз» чествовал хоккеиста для поклонников.
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Ольга Енгалычева