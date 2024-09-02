Агент Момчиловича заявил о готовности к переговорам с российскими клубами

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Футбольный агент Ненад Асанович, представляющий интересы полузащитника белградского ОФК Миляна Момчиловича, заявил готовности к переговорам с российскими клубами.
«Из России никто не звонил по Миляну, но мы открыты к переговорам. Если кто-то из РПЛ свяжется, мы готовы разговаривать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Асанович.Напомним, в этом сезоне Милян Момчилович провел за белградский ОФК 6 матчей.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявлял, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки». Он также выражал уверенность в том, что у Дзюбы всё ещё есть шанс найти себя в какой-либо команде, есть силы для игры, и в этом плане всё зависит от желания и рвения самого футболиста.
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