Булыкин прокомментировал новый формат Лиги чемпионов

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что новый формат Лиги чемпионов ещё лишь предстоит оценить.
«Надо посмотреть, как будет проходить первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате. Только после этого можно будет сказать, стал ли турнир интересней. После текущего розыгрыша Лиги чемпионов можно будет сделать выводы», — ответил в беседе с Газета.ру Булыкин.
Подобное мнение выразил и бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов о прогрессе полузащитника Алексея Батракова.
«Будем смотреть, перехваливать его не надо. Сейчас «Локомотив» идет на первом месте. Алексей играет ключевую роль, поэтому его вызов в сборную логичен. Надо, чтобы много ребят из «Локомотива» себя проявляли, тогда их будут вызывать в сборную. Надо смотреть на Батракова на дистанции всего сезона. К нему будет повышенное внимание, давление повысится», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Билялетдинов.
Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявлял о проблемах «Зенита», которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».
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