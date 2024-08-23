Крачковский назвал Акинфеева профессионалом с большой буквы

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Центральный полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский заявил о высоком уровне профессионализма голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Акинфеев всегда первым приходил в зал вместе с Марио Фернандесом. Я долгое время жил на базе ЦСКА. Когда шёл на завтрак в восемь утра, его машина уже стояла на парковке у базы. Он профессионал с большой буквы», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Крачковский.Напомним, Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры с 2002 года.
Ранее учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявлял о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его. Он также отмечал гениальность спортсмена.
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