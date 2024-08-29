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Семшов назвал идеальную команду для карьеры Дзюбы

29 августа 2024, 21:13
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки».
«Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» — удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Он также выразил уверенность в том, что у Дзюбы всё ещё есть шанс найти себя в какой-либо команде, есть силы для игры, и в этом плане всё зависит от желания и рвения самого футболиста.



Напомним, что последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.

Ранее учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявлял о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его.

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#игры
#футбол
Булыкин прокомментировал новый формат Лиги чемпионов
29 августа 2024, 21:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что новый формат Лиги чемпионов ещё лишь предстоит оценить.
«Надо посмотреть, как будет проходить первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате. Только после этого можно будет сказать, стал ли турнир интересней. После текущего розыгрыша Лиги чемпионов можно будет сделать выводы», — ответил в беседе с Газета.ру Булыкин.

Подобное мнение выразил и бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов о прогрессе полузащитника Алексея Батракова.

«Будем смотреть, перехваливать его не надо. Сейчас «Локомотив» идет на первом месте. Алексей играет ключевую роль, поэтому его вызов в сборную логичен. Надо, чтобы много ребят из «Локомотива» себя проявляли, тогда их будут вызывать в сборную. Надо смотреть на Батракова на дистанции всего сезона. К нему будет повышенное внимание, давление повысится», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Билялетдинов.

Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявлял о проблемах «Зенита», которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».

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Подмосковный этап «Кросса нации» пройдёт 21 сентября в Шатуре
29 августа 2024, 20:23

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Шатуре 21 сентября состоится Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спортивный праздник проводится с 2004 года. Ежегодно он объединяет сотни тысяч любителей бега. Забег по традиции проходит в третью субботу сентября. Для всех любителей бега в Подмосковье организуют пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки: 1, 4, 6, 8 и 12 км», – говорится в сообщении.
Для участия в «Кроссе нации» в Шатуре необходимо заполнить форму. Завершится регистрация 19 сентября или после достижения лимита участников. Как подчеркнули в министерстве, групповая регистрация участников не предусмотрена.

Мероприятие будет проводиться 21 сентября по адресу: Московская область, городской округ Шатура, ул. Спортивная, д. 14, стадион «Энергия».

Регистрация участников начнётся в 8 утра, а церемония открытия стартует в 10:00.

«Кросс нации» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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На стадионе «Новые Химки» проведут фестиваль футбола для девочек
29 августа 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Российский футбольный союз проведёт в Химках футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта Московской области.
Фестиваль проходит четвёртый год подряд и объединяет около 40 городов России. В Подмосковье игры пройдут 8 сентября на стадионе «Новые Химки».

Стать участницей фестиваля может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет. Для этого нужно выбрать событие в своём городе и пройти регистрацию на сайте.
«За три предыдущих года более 6 тыс. девочек приняли участие в 55 фестивалях во всех регионах страны. Наши проекты направлены на популяризацию футбола среди детей. Мы видим, как растёт интерес девочек к футболу: число занимающихся с 2021 года выросло на 75%», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Для тех, кто уже тренируется в командах, будут организованы товарищеские турниры. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

Фестиваль пройдёт 8 сентября по адресу: Химки, улица Машинцева, 2. Начнётся он в 11 часов.

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#минспорта мо
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#фестиваль
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#подмосковье
#московская область
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Жеребьёвка Лиги чемпионов в новом формате начнётся в 19:00 по Москве
29 августа 2024, 13:44

Фото: istockphoto/FotografieLink

Жеребьёвка футбольной Лиги чемпионов начнётся сегодня, 29 августа, в 19:00 по московскому времени. С этого года главный клубный турнир Старого света будет разыгрываться по новой формуле.
Теперь за трофей поборются не 32 команды, как было раньше, а 36, сообщает «Спортбокс.ру». Все участники турнира распределены на четыре корзины в зависимости от клубного коэффициента УЕФА. Каждая команда проведёт как минимум по восемь матчей на предварительной стадии: четыре домашние игры и четыре гостевые с двумя клубами из каждой корзины. Подсчёт очков будет фиксироваться в единой таблице, а не в восьми групповых, как было прежде.

Команды, занявшие места с 25-го по 36-е выбывают из текущего сезона еврокубков. Те, кто займёт места с 9-го по 24-е, встретятся в стыковых двухматчевых противостояниях. Победители отправятся в плей-офф, проигравшие — в Лигу Европы. Затем со стадии1/8 финала начнётся классический кубковый формат, вплоть до финала на «Альянц Арене» в Мюнхене.

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Спортсмены из Подмосковья завоевали 20 медалей чемпионата России по каратэ
29 августа 2024, 09:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых завоевали представители Московской области на чемпионате России по каратэ WKF, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото, серебро и бронзу выиграли три подмосковные мужские команды в дисциплине «ката-группа». Женские подмосковные команды в той же дисциплине поднялись на первую и вторую ступени пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
В индивидуальных соревнованиях «ката» среди мужчин золотую медаль выиграл представитель Подмосковья Варишан Бакиров, серебряную — Валентин Ким, а бронзовые — Эмиль Сковородников и Константин Сутягин. Серебро подмосковной команде также принесли Эренбург Миксинов в дисциплине «ПОДА-ката» и Николай Поликарпов в дисциплине «ЛИН-ката».

Среди женщин в индивидуальных зачётах золото выиграли Владислава Потапова в дисциплине «ЛИН-ката» и Марина Куликова в дисциплине «ПОДА-ката». Вторые места заняли Екатерина Загорская («ПОДА-ката») и Полина Котлярова («ката»). А бронзовые медали завоевали Ольга Жарова в дисциплине «ЛИН-ката» и Вера Епифанова и Вероника Калинина в дисциплине «ката».

Всего в соревнованиях участвовали более 390 спортсменов из 51 региона России.

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#минспорта мо
#медали
#московская область
#подмосковье
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Туфрин заявил о давней «болезни» «Зенита»
28 августа 2024, 20:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил о проблемах «Зенита», которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».
По его мнению, проблема команды заключается в слабой реализации.

«Если взять три последние игры «Зенита», то нельзя сказать, что команда не хотела выиграть. Ужасно сыграли в этих матчах Волков, Мостовой. С Клаудиньо непонятно, что происходит. И Кассьерра «выпадает» из игры. Счёт всех трех ничейных матчей «Зенита» — по игре. В дуэли со «Спартаком» петербуржцы вообще «отскочили». «Акрону» и вовсе проиграли. Вернулась болезнь прошлого сезона — слабая реализация», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.

Также он добавил, что настрой самих игроков не тот, который нужен.

Ранее комментатор Константин Генич рассказал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.

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#футбол
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Генич заявил о больших претензиях к игрокам «Спартака»
28 августа 2024, 20:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Комментатор Константин Генич рассказал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.
Он заявил, что к игрокам «Спартака» есть большие претензии.

«Есть претензии по движению в первом тайме. К тому, что главный разыгрывающий — Никита Чернов, такого быть не должно, при том, что соперник так глубоко обороняется. Никита хорош с мячом, но не Жерар Пике. Большие претензии к Игнатову, который потерялся. В первом тайме совсем не понравился Маркиньос. Есть вопросы по Дане Хлусевичу. И есть вопросик по Антохе Зиньковскому — в таких матчах надо проявлять себя ярче», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Генич.

Ранее экс-тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров высказал мнение о том, что команда придерживается правильного пути в российском футболе.

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#мнение
#рпл
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Фёдоров заявил о правильном пути «Локомотива»
28 августа 2024, 20:38

Фото: iStock/Andreyuu

Экс-тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров высказал мнение о том, что команда придерживается правильного пути в российском футболе.
«От «Локомотива» стоит ждать большого количества игроков для сборной в будущем. Всех, кто играет я знаю, видел, наблюдал в тренировочном процессе. Особенно ребят 2005 года. На данный момент это правильный путь в российском футболе», — отметил в беседе с Metaratings.ru Фёдоров.

Он также подчеркнул правильную стратегию тренера команды Валерия Карпина, который рассматривает кандидатуры молодых футболистов для клуба с прицелом на будущее.

Ранее бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявлял о закономерности лидерства «Локомотива» в РПЛ, так как команда показывает хорошую игру.

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Каменский назвал Миронова жёстким лидером
28 августа 2024, 20:30

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова и отметил его лидерские качества.
«Миронов пока не стал капитаном. Он был им только на предсезонном матче. Одна игра – это не показатель, команда ещё решит, кому быть капитаном. Его персональные качества тоже играют роль. Он жёсткий защитник и лидер, это главное для тренеров. И его огромный опыт – это плюс для «Спартака», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Каменский.

Напомним, хоккеист Андрей Миронов является воспитанником «Динамо» и рекордсменом по числу матчей за клуб.

Ранее нападающий «Авангарда» Дмитрий Злодеев подвёл итоги Кубка Блинова и отметил положительные впечатления от соревнований.

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