Семшов назвал идеальную команду для карьеры Дзюбы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки».
«Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» — удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Семшов.
Он также выразил уверенность в том, что у Дзюбы всё ещё есть шанс найти себя в какой-либо команде, есть силы для игры, и в этом плане всё зависит от желания и рвения самого футболиста.
Напомним, что последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.
Ранее учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявлял о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его.
Читайте также:
Хотимский назвал Дзюбу гениальным
Мостовой раскрыл, кому нужен Дзюба
Баранник: Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт»
Мелисса Тимофеева