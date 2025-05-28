Агент Никиты Чернова высказался о будущем футболиста в «Спартаке»
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, высказался о будущем своего клиента.
«Никита не сильно рад, потому что в этом сезоне практически не имел возможности находиться на поле. Его это ни в коем случае не устраивает. У меня была встреча с Олегом Малышевым и со спортивным директором Фрэнсисом Кахигао. Мы договорились, что по окончании чемпионата проведем еще одну встречу, на которой руководство выскажет свое видение и мы примем совместное решение», – сообщил Кузьмичёв в беседе с Metaratings.Он добавил, что пока эта встреча не состоялась, но выразил надежду, что завтра-послезавтра ему удастся провести встречу.
Напомним, что Чернов с 2022 года выступает за «Спартак». В текущем сезоне на счету футболиста восемь матчей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Контракт 29-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитан до конца следующего года. Рыночная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.