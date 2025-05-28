Вагнер Лав: Уверен, что буду лучшим бомбардиром РПЛ, если вернусь в Россию
Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав в недавнем интервью корреспонденту «РБ Спорт» выразил уверенность в том, что сможет стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги (РПЛ), если вернется в чемпионат России.
«Я уже много раз говорил, что чувствую в себе силы еще поиграть в России и вернуться в ЦСКА. Стану ли я лучшим бомбардиром РПЛ? Да, я уверен, что так и будет. Думаю, смог бы забить больше 15 мячей», — заявил бразильский форвардв в беседе с изданием.
Вагнер Лав провел в России впечатляющую карьеру, сыграв 169 матчей в чемпионате и забив 85 мячей, а также сделав 38 результативных передач. За время своего пребывания в ЦСКА он трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России, четыре раза завоевывал Суперкубок и один раз — Кубок УЕФА.
Напомним, что в сезоне 2024/2025 московский ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков в 30 матчах. Фанаты клуба с нетерпением ждут возможного возвращения Вагнера Лава и его дальнейших успехов на российском футбольном поле.