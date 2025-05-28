Колосков назвал победу «Краснодара» стимулом для развития российского футбола
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Краснодара» в сезоне-2024/25 и оценил, как она повлияет на Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).
«Как это повлияет – никто не знает. Хотелось, чтобы чемпионство «Краснодара» послужило примером для других клубов. Прежде всего для «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива». Что можно бороться с «Зенитом» и не просто бороться на равных, а побеждать и выигрывать», – отметил собеседник Metarings.Также Колосков указал на то, что «Зенит» нуждается в новых игроках и ему необходимы практические действия в области подготовки и комплектования команды, поскольку «на старом багаже чемпионство уже не выиграешь».
Кроме того, почётный президент РФС добавил, что победа «Краснодара» дала болельщикам нового чемпиона, но и вызвала новые ожидания. Теперь команда захочет закрепить за собой звание, поэтому будет интересно наблюдать за её дальнейшими шагами.
К тому же, заключил Колосков, это хороший стимул для дальнейшего развития российского клубного футбола.