Барбоза: Станкович построит чемпионскую команду в «Спартаке» через время
Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Его слова передает «РБ Спорт».
«Я думаю, что «Спартак» должен дать Станковичу плотностью отработать свой контракт. Деян строит чемпионскую команду в «Спартаке», но ему нужно дать время. В первом сезоне не все получилось, но это логично, команда только строится», — заявил Паулу Барбоза.Он также отметил, что красно-белые были близки к борьбе за чемпионский титул, заняв четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с Деяном Станковичем до лета 2027 года. В прошедшем сезоне команда набрала 57 очков в 30 матчах. Барбоза убежден, что сербский специалист сможет привести клуб к трофеям.