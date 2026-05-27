Агент оценил возможный переход Аугусто в «Зенит»

27 мая 2026, 18:21

Агент Барбоза: 18 млн евро за Аугусто слишком много

Переход в «Зенит» 22-летнего бразильского нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто прокомментировал португальский футбольный агент Паулу Барбоза. По его словам, сумма в 18 миллионов евро является завышенной для этого игрока, и он не уверен, что форвард пригодится петербургскому клубу.