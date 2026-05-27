Агент оценил возможный переход Аугусто в «Зенит»
Переход в «Зенит» 22-летнего бразильского нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто прокомментировал португальский футбольный агент Паулу Барбоза. По его словам, сумма в 18 миллионов евро является завышенной для этого игрока, и он не уверен, что форвард пригодится петербургскому клубу.
В беседе с Metaratings.ru Барбоза также отметил, что на рынке есть более интересные варианты. Конкретные фамилии он называть не стал.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Зенит» близок к соглашению с «Трабзонспором» по переходу Аугусто и уже договорился об условиях контракта с самим футболистом. По последним данным, российский клуб предложил за нападающего 18 млн евро плюс 20% от будущей продажи игрока.
Фелипе Аугусто выступает за турецкую команду с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 он провёл 40 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро.
