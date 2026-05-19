Бывший полузащитник «Краснодара» высказался об итогах клуба в РПЛ
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал серебряные медали «быков» в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги (2025/26). Он поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России.
Экс-футболист в беседе с Metaratings.ru назвал второе место достойным результатом, учитывая, что в чемпионате участвуют 16 команд. Тем не менее, он отметил, что разочарование вызывают упущенные лидерские позиции — «Краснодар» большую часть сезона шёл первым.
По словам Мамаева, не стоит сбрасывать со счетов и чемпиона — «Зенит». Он напомнил, что, несмотря на критику игры команды из Санкт-Петербурга, сине-бело-голубые потерпели всего два поражения за весь сезон, назвав этот показатель «очень крутым».
По итогам сезона РПЛ-2025/26 «Краснодар» набрал 66 очков, уступив титул «Зениту» (68 очков). 24 мая, «быки» встретятся со «Спартаком» в Суперфинале FONBET Кубка России. Матч пройдёт в «Лужниках», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
