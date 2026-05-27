Президент махачкалинского «Динамо» высказался о работе главного тренера весной в РПЛ

Президент Гаджиев: результат «Динамо» в РПЛ не является упущением Евсеева

Почётный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о выступлении команды под руководством Вадима Евсеева во второй части сезона Российской Премьер-Лиги. Специалист возглавил клуб в декабре 2025 года.





По итогам сезона-2025/26 махачкалинцы финишировали на 14-м месте. После этого они в стыковых матчах обыграли «Урал» (1:0, 2:0) и сохранили прописку в РПЛ. Однако Гаджиев не склонен считать такой результат успешным.





«Правильный был выбор тренера или нет? Скорее всего, да, потому что не каждый рискнул бы прийти в команду в такой ситуации. Но на самом деле результат хуже, чем в прошлом году, хотя не стал бы говорить, что это упущения Евсеева», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.