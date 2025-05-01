Агент Паулу Барбоза: «Спартак» уже забыл о Промесе — у них теперь есть Маркиньос

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Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможность возвращения голландца Квинси Промеса в московский «Спартак». По его мнению, такое развитие событий крайне маловероятным.
Более того, в беседе с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт» специалист назвал такое возвращение скандально известного футболиста попросту невозможным.
Он также напомнил, что у «красно-белых» есть Барко, определяющий игру в середине поля, и приобретённый в зимнее трансферное окно Солари, который уже отметился первым забитым мячом в новой команде. При наличии этих сильных аргентинцев полузащита «Спартака» точно не нуждается в Промесе, заключил Барбоза.
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«Мне кажется, что возвращение Промеса в "Спартак" уже точно невозможно. Наверное, это уже пройденный этап. Думаю, "Спартак" уже забыл о Промесе, и это правильно — Квинси многое сделал для "Спартака", но он уже в прошлом. Тем более что у них есть Маркиньос, который в великолепной форме», — сказал футбольный функционер.
Он также напомнил, что у «красно-белых» есть Барко, определяющий игру в середине поля, и приобретённый в зимнее трансферное окно Солари, который уже отметился первым забитым мячом в новой команде. При наличии этих сильных аргентинцев полузащита «Спартака» точно не нуждается в Промесе, заключил Барбоза.
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Александр Бойцов