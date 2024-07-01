«Моя семья на всю жизнь»: Квинси Промес покидает «Спартак»

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ФК «Спартак» сегодня, 1 июля, объявил об уходе Квинси Промеса. Согласно заявлению футбольного клуба, срок действия договора с голландцем истек 30 июня 2024 года. Обстоятельства, которые не позволили игроку вернуться в Россию, все еще в силе, потому о возобновлении сотрудничества речи пока не идет, говорится в сообщении.
«Моя семья на всю жизнь», – прокомментировал Промес уход из «Спартака» в своих соцсетях.Как сообщала ранее De Telegraaf, Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу голландской прокуратуры. По последним данным, футболист ожидает решения суда об экстрадиции.
За ФК «Спартак» голландец отыграл 235 матчей, в которых забил 114 мячей. По данным клуба, это 6-й результат за всю историю команды.
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