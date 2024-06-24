«Спартак» пока не планирует продлевать контракт с арестованным в ОАЭ Промесом

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В настоящее время «Спартак» не намерен продлевать контракт с 32-летним нидерландским нападающим Квинси Промесом, который находится под арестом в ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника Metaratings.ru, вариант заключения нового контракта со спортсменом может быть обсужден сторонами, однако на данный момент это невозможно. Уточняется, что оформление рабочей визы для Промеса является некой подстраховкой, что служит нормальной практикой.
Ранее сообщалось, что контракт футболиста заканчивается 30 июня текущего гоа, по этой причине клуб занимается юридическими вопросами.
Напомним, Квинси Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля, когда вместе с командой он должен был вылететь в РФ. Пока игроки «Спартака» находились на сборах, футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. В феврале футболиста также приговорили в Амстердаме к шести годам заключения за участие в контрабанде наркотиков. Тогда спортсмена объявили в международный розыск.
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Ранее сообщалось, что контракт футболиста заканчивается 30 июня текущего гоа, по этой причине клуб занимается юридическими вопросами.
Напомним, Квинси Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля, когда вместе с командой он должен был вылететь в РФ. Пока игроки «Спартака» находились на сборах, футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. В феврале футболиста также приговорили в Амстердаме к шести годам заключения за участие в контрабанде наркотиков. Тогда спортсмена объявили в международный розыск.
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Екатерина Коршунова